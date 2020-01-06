T.C. ANKARA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/329 Esas

Basit yaralama suçundan sanık Sergey ve Tatıyana kızı 16/09/1984 d.luhakkında yapılan yargılama sonunda;Sanık Natalia Larina'nın, üzerine atılı basit yaralama suçundan T.C.K nın 86/2, 61, 29, 62. 52/2.52/1. 52/4 maddesi gereğinceve C.M.K nın 231/6-son,231/5, 231/8, 231/10, 231/11 maddeleri gereğinceKararın tebliğ tarihinden itibaren 5271 sayılı CMK'nun 268. maddesi uyarınca 7 gün içinde mahkememize ya da bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla,taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşıaçık olmak üzere, kararın süresinde itiraz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verileceğine dair karar verildiği,Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın bulunamaması ve Mahkememiz ilamının kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince sanıkilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01818180

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