T.C ANKARA 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/67

2022/520Davacı MUSTAFA OĞUZ tarafından davalılar Necati Pekyürek ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan el atmanın önlenmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Davanın ve birleşen davaların KABULÜ ile, davacıya binada varsa imara ayrılıkların giderilerek yapı kullanma izin belgesi alınması için gerekli işlemleri yapmak üzere yetki verilmesine, davacı yükleniciye 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesinin 5. fıkrası gereğince yapı kayıt belgesi ile binada cins değişikliği ve kat mülkiyetinin tesis edilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve vekaletname vermeyen davalı kat maliklerinin yerine geçmek üzere yetki verilmesine, dair kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, davalı Necati Pekyürek açısından ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01818467

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