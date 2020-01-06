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T.C. PATNOS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/162 Esas24/03/2023 Konu : Gaiplik İlanıDavacı Emin Aslan tarafından verilen dilekçe ile Nuri Aslan'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, yapılan yargılamada verilen ara karar gereğinceGaipliğine karar verilmesi istenen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Nuri Aslan adlı kişinin bizzat başvurması ya da kişiyi gören, tanıyan ve hayatta olduğuna dair bilgisi olan kimselerin işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, ilgili kişi hakkında mahkememize müracaat olmadığı takdirde gaiplik kararı verileceği ilanen duyurulur. 24/03/2023GAİP TC KİMLİK NO : 15793428672ADI SOYADI : NURİ ASLANBABA ADI : NADİRANA ADI : SAKİNEDOĞUM TARİHİ : 09/04/1988DOĞUM YERİ : PATNOSİKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN01818299

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