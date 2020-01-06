İ L A NSayı : 2023/162 Esas24/03/2023 Konu : Gaiplik İlanıDavacı Emin Aslan tarafından verilen dilekçe ile Nuri Aslan'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, yapılan yargılamada verilen ara karar gereğince
T.C. PATNOS SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. PATNOS SULH HUKUK MAHKEMESİ
Gaipliğine karar verilmesi istenen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Nuri Aslan adlı kişinin bizzat başvurması ya da kişiyi gören, tanıyan ve hayatta olduğuna dair bilgisi olan kimselerin işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, ilgili kişi hakkında mahkememize müracaat olmadığı takdirde gaiplik kararı verileceği ilanen duyurulur. 24/03/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 15793428672
ADI SOYADI : NURİ ASLAN
BABA ADI : NADİR
ANA ADI : SAKİNE
DOĞUM TARİHİ : 09/04/1988
DOĞUM YERİ : PATNOS
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN01818299
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