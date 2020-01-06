T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hakim 220040

e-imzalıdır

2011/102 EsasMASHO MCHEDLIDZE, Vahdangı ve Sonya kızı,02/01/1964 GÜRCİSTAN doğumlu,APT 9,BUILDING8. II BLOCK. LİLO TİBİLİSİ/GEORGIA adresinde oturur.Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 13/12/2011 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;Kapatılan Hopa Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2011/205Esas numaralı, 2011/432Karar numaralı ve 13/12/2011Tarihli kararı ile sanıkhakkında 5683 sayılı kanuna muhalefet suçundan karar tarihinde yürürlükte olan mevzuata göre 900 TL adli para cezasına hükmolunduğu; ........ Sanığıngerçekleştirdiği iddia edilen eylemin düzenlendiği kanunun ilga edildiği anlaşılmış olduğundan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi uyarıncasanığınDair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren bir hafta içinde temyiz kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 19.04.2023



Basın No: ILN01818433

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