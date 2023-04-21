T.C. ANKARA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/428

DAVALI : HASAN GÖÇMEN (T.C.NO: 11617172028) Karacaören Mah. 2104 Sk. F29 Blok No: 20 İç Kapı No:4 Altındağ/ ANKARA

Davacı T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hasan GÖÇMEN'in tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni ve iş yeri adresi tespit edilemediğinden "dava dilekçesinin ve duruşma gününün" Tebligat Kanunu' nun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile, davalı arasında Ankara Protokol Yolu 3. Bölge 480 Adet Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan F-29/4 nolu taşınmaz için gayrimenkul satış sözleşmesi akdedildiğini, davalının sözleşme hükümlerine uymayıp, sözleşme gereği ödemesi gereken taksit miktarlarını ödemediğinden kendisine aracı banka vasıtasıyla Ankara 5. Noterliği' nin 22.06.2022 tarihli, 5779 yevmiye numaralı ihtarnamesinin keşide edildiğini, ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiğini, ihtara rağmen davalı tarafından borcun ödenmemekle birlikte konutun tahliye edilmediğini ve idarelerine teslim edilmediğini, sözleşmede belirtilen fesih nedenlerinin, davalının verilen süre içerisinde taksitlerini ödemeyerek temerrüde düşmesi ve keşide edilen ihtarnamenin sonuçsuz kalması suretiyle gerçekleştiğini, belirterek, taşınmazın tahliyesine kadar geçecek süre için emsal kira bedeli ile taşınmaza verilen hasarın tahsilini teminen ikame edilecek dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile gayrimenkul satış sözleşmesinin feshi ile idareleri mülkiyetinde bulunan ancak davalı tarafından işgal edilen taşınmaza vaki el atmanın önlenmesine (taşınmazın tahliyesine), yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz dosyasının duruşma gününün 01.06.2023 saat 11.45 olduğu,

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesinin verilebileceği, HMK 139 md. uyarınca tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamanın yapılması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, Tebligat Kanunu' nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren davalı Hasan GÖÇMEN' e 7 gün sonra dava dilekçesi ve duruşma zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01817031

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