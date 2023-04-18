T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ 2022/1782 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1782 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:45

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, İmalat (Candarlı) Sokakta, tapunun 351 ada, 10 parsel numarasına kayıtlı ve İmalat Sokaktan 10 dış kapı numarası alan 2.924,14m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 40/8000 arsa paylı 5.kat (106) bağımsız bölüm numaralı ofis+işyerinin tamamı niteliğindedir.Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar ve onaylı mimari projesi tetkik edilmiş olup, bina yönetiminden bilgi alınmıştır. Bodrum kat+ zemin kat+ 9 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, asansörlü, sosyal tesisli, açık otoparklı, toplam 198 bağımsız bölümlü ana binanın girişi lobili olup, dış cephesi sıvalı-boyalıdır. 40/8000 arsa paylı 5.kat (106) bağımsız bölüm numaralı ofis+işyeri; Ana binanın 5.katında bulunan 106 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz onaylı mimari projesine göre antre-hol, açık mutfak, salon, oda, banyo, WC mahallerinden ibaret iç ölçüleri itibariyle net 26,50m2 alana sahiptir. Emsal taşınmazlar seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, pencere doğramaları PVC doğrama, dış kapısı çelik kapıdır. Taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Satışa konu taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı kısmen tamamlanmış,belediye ve alt yapı hizmetlerinden kısmen istifade edecek konumda, civarın gelişmekte olan ticaret ve konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları kısıtlıdır.Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1503715 sayılıimar durum belgesine göre Alipaşa Mahallesi, 351 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz 17.04.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alipaşa Mhallesi Güneyi Uygulama İmar Planında Üst Düzey Merkez Tesis Alanında kalmaktadır. Üst Merkez Tesis Alanlarında; Ulusal ve Uluslararası Merkezler ölçeğinde, havaalanı ile ilişkilendirilmiş ağırlıklı olarak özel sektör karar birimlerinin, bölgesel finans merkezlerinin, v.b. Hizmet ve ticaret fonksiyonlarının yer aldığı merkezlerdir.Üst Düzey Tesis Alanı yapılaşma şartları: MaxE: 1.50 ve ifraz şartı: 5.000m2'dir. Parsel cephesi:40 metre, parsel derinliği: 50 metreden az olamaz. Ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 10 metreden az olamaz. Yapı yüksekliği: 35.50 metreyi ve 10 katı aşamaz denilmiştir.700.000,00 TL%18Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir.

18/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.





Basın No: ILN01817364

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