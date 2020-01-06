T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2023/81-4127/21609 13.04.2023Konu : İlan MetniİLGİLİ : İzmir eski Hâkimi olup Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜLADRESİ : MeçhulKamuoyunda "Askeri Casusluk Kumpas Davası" olarak bilinen İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yapılan yargılamada, 10/05/2012 tarihinde gözaltına alınan, 14/05/2012 tarihinde tutuklanıp 27/01/2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Hami Çetiner'in; haksız gözaltı ve tutuklama sebepleriyle Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/499 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,Konusundan ibarettir.Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 2023/81 Esas, 14.03.2023 tarihli ve 2023/474 sayılı kararı ile;1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,3) Soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2020/114 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/114 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2020/114 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine,Bu itibarla;İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01817585

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