T.C BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/685

Karar No: 2023/199"Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan Müşteki Ahmad Ramadhan ile Sanık Ahmad Amman haklarında yapılan yargılamada yukarıdasayılı yazılı 03.02.2023 tarihli karar ile sanığın TCK 142/1-d, 53/1-a,b,d,e ve 63. maddeleri ile sonuç olarak "4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına" dair kararı sanık müdafii İstinaf ettmesi üzerine tebligata yararadresi tespit edilemeyen müşteki Amad Ramadhan'a sanık müdafiinin istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonratebliğ edilmiş sayılmasına, teblig tarihinden sonra ki 7 gün içinde istinaf başvurusuna karşı cevabı dilekçesini verebileceği ilanen tebliğ olunur. 17/04/2023

Basın No: ILN01817483

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