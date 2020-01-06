T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2022/41 Ort.Gid.SatışTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 9752 Ada, 5 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 2.748,54 m2 arsa üzerine kurulu 10 katlı binan 3. katında bulunan 17 bağımsız bölüm numaralı mesken olup, binanın etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi ısı yalıtım levhaları ve üzeri mineral kaplıdır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıklarırenkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleriseten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Mesken bünüt 188, net 144 m2 dir. Projeye göre mesken antre, gece holü, salon, 3 yatak odası, mutfak, banyo, tuvalet ve balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır, odaların iç meken zemin kaplamaları laminant kaplı olup mutfak, antre ve gece holünün zeminleri seramik kaplıdır, duvar ve tavan yüzeyleri seramik kaplıdır. Salon tavanları alçıpan asma tavan olup diğer odaların tavan çevreleri kartonpiyer ile çevrilidir, pencereler PVC, iç mekan kapıları lamine kapıdır, mutfak dolapları akrilik mdf olup tezgah yüzeyi renkli mermer kaplıdır.
Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUN
Yüzölçümü : 144 m2
Arsa Payı : 14658/274854
İmar Durumu : Bağımsız bölüm
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 13:31
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 3084 Ada, 8 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 6.764,55 m2 arsa üzerine kurulu 13 katlı B Blok 6. kat 16 bağımsız bölümde bulunmaktadır, etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi mineral kaplamadır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıkları renkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleri seten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Meskenin bulunduğu apartman Siteler Bulvarı, Yaldız Sokak, Belde Sokak ve 935 sokağa cepheli durumdadır. Mesken bünüt 184, net 147 m2 dir. Projeye göre mesken antre, gece holü, salon, 2 yatak odası, ebebeyn yatak odası,amutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır, odaların iç meken zemin kaplamaları laminant kaplı olup mutfak, antre ve göce holünün zeminleri seramik kaplıdır, duvar ve tavan yüzeyleri saten alçı sıvalı ve boyalıdır. Salon tavanları alçıpan asma tavan olup diğer odaların tavan çevreleri kartonpiyer ile çevrilidir, pencereler PVC, iç mekan kapıları hazır panel kapıdır, mutfak dolapları lake boyalı mdf olup tezgah yüzeyi gıranit kaplıdır,
Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUN
Yüzölçümü : 147 m2
Arsa Payı : 123/9600
İmar Durumu : Bağımsız bölüm
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:01
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 3084 Ada, 8 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 6.764,55 m2 arsa üzerine kurulu 13 katlı B Blok 6. kat 16 bağımsız bölümde bulunmaktadır, etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi mineral kaplamadır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıkları renkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleriseten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Meskenin bulunduğu apartman Siteler Bulvarı, Yaldız Sokak, Belde Sokak ve 935 sokağa cepheli durumdadır. Mesken bünüt 184, net 147 m2 dir. Projeye göre mesken antre, gece holü, salon, 2 yatak odası, ebebeyn yatak odası,amutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır, odaların iç meken zemin kaplamaları laminantkaplı olup mutfak, antre ve göce holünün zeminleri seramik kaplıdır, duvar ve tavan yüzeyleri saten alçı sıvalı ve boyalıdır. Salon tavanları alçıpan asma tavan olup diğer odaların tavan çevreleri kartonpiyer ile çevrilidir, pencereler PVC, iç mekan kapıları hazır panel kapıdır, mutfak dolapları lake boyalı mdf olup tezgah yüzeyi gıranit kaplıdır,
Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUN
Yüzölçümü : 147 m2
Arsa Payı : 123/9600
İmar Durumu : Bağımsız bölüm
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:31
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 9752 Ada, 5 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 2.748,54 m2 arsa üzerine kurulu 10 katlı binan zemin katında bulunan 7 bağımsız bölüm numaralı dükkan olup, binanın etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi ısı yalıtım levhaları ve üzeri mineral kaplıdır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıklarırenkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleriseten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Dükkan bürot 75, net 65 m2 dir, projeye göre dükkan tek ehacimden oluşmaktadır, dükkanın dış cephesi aliminyum doğrama ve kompozit panellerle kaplıdır, zemin döşemeleri seramik olup tavanlar karolam asma tavandır,
Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUN
Yüzölçümü : 65 m2
Arsa Payı : 14658/274854
İmar Durumu : Bağımsız bölüm
Kıymeti : 3.250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 15:00
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01815376
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