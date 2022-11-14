T.C. DENİZLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/462 Esas Konu : Gaiplik İlanıMALİYE HAZİNESİ ile Davalı Kayyum(Denizli Defterdarlığı) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle ve dava konusu taşınmazda hissedar olan Emin Kızı Fadim, Emin Oğlu Ahmet, Emin Oğlu Mustafa, Emin Oğlu Osman, Emin Kızı Ülfet ve Emin Oğlu Mehmet'in(kimliklerinin tespitine yarayacak başkaca bir bilgi bulunmayıp, sadece Emin Kızı Fadim, Emin Oğlu Ahmet, Emin Oğlu Mustafa, Emin Oğlu Osman, Emin Kızı Ülfet ve Emin Oğlu Mehmet' ismi ile kayıtlıdır) Gaipliğine ve dava konusu taşınmaz olan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yiyenağa Mahallesi, 238 parsel sayılı taşınmazın davacı Maliye Hazinesine devrine karar verilmesi istemiyle mahkememizinnumarasına kayıtlı dava açılmış olmakla;Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yiyenağa Mahallesi, 238 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan Emin Kızı Fadim, Emin Oğlu Ahmet, Emin Oğlu Mustafa, Emin Oğlu Osman, Emin Kızı Ülfet ve Emin Oğlu Mehmet'i tanıyıp bilenlerin, yaşayıp yaşamadığı konusunda bilgi sahibi olanların, hissedarlardan Emin Kızı Fadim, Emin Oğlu Ahmet, Emin Oğlu Mustafa, Emin Oğlu Osman, Emin Kızı Ülfet ve Emin Oğlu Mehmet yaşıyor ise adresini bildirmeleri, eğer ölmüş ve geride mirasçı bırakmış ise mirasçılarının isim ve kimlik bilgileri ile adreslerini bildirmeleri, hissedarlar Emin Kızı Fadim, Emin Oğlu Ahmet, Emin Oğlu Mustafa, Emin Oğlu Osman, Emin Kızı Ülfet ve Emin Oğlu Mehmet''in mirasçısı olduğunu iddia edenler var ise, iş bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizinsayılı dosyasına başvuruda bulunmalarının gerektiği, 6 aylık sürede hissedarlar Emin Kızı Fadim, Emin Oğlu Ahmet, Emin Oğlu Mustafa, Emin Oğlu Osman, Emin Kızı Ülfet ve Emin Oğlu Mehmet'in yaşayıp yaşamadığı ve mirasçılarının bulunduğuna dair herhangi bir bilgi verilmez veya Emin Kızı Fadim, Emin Oğlu Ahmet, Emin Oğlu Mustafa, Emin Oğlu Osman, Emin Kızı Ülfet ve Emin Oğlu Mehmet'in mirasçısı olduklarına dair herhangi bir başvuruda bulunulmaz ise, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Ve 32. Maddesi gereğince, dava konusu taşınmazın hissedarı olanhususu ilanen tebliğ olunur.14/11/2022

Basın No: ILN01816252

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