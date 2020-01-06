T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO: 2019/3 Tereke Satış

Bahçeler Mahallesi, Fabrika Sokak No:40 Demirci/MANİSA adresinde mukim, 62527054720 TC.Kimlik Nolu AHMET BİLEK'in mirasının Demirci Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1 Tereke Esas, 2012/6 Tereke karar sayılı ve yine2014/4 Tereke Esas, 2014/5 Tereke Karar sayılı kararları ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine kararverilmiş olup, tasfiye işlemlerine yukardaki dosya numarası ile memurluğumuzda başlamıştır.

Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıdını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği,Hususu İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01813797

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