T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/190 ESAS

: Mersin ili, Toroslar ilçesi: Karaisalı Mahallesi:7360:1NİLGÜN EGÜZ: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Dava konusu Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi, 7360 ada, 1 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.04/04/2023

Basın No: ILN01811237

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