T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/189

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi,MEVKİİ : Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi,PAFTA NO :ADA NO : 7361PARSEL NO : 3VASFI :YÜZÖLÇÜMÜ : 625,57 m²MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar: İzzettin Osman Egüz, Nilgün Egüz, Reşit EgüzİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 7361 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/03/2023

Basın No: ILN01810498

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