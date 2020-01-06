T.C.KOCAELİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/109 -110-111-112-113-114-115-116 Esas,KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından aşağıda isimleri bildirilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti – Tescil davasında;
Aşağıda yazılı kamulaştarılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazırlıkla satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Dosya No 2023/109 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi, Uzuntarla Mah. Köy civarı Mevkii, 131 Ada, 16 parsel sayılı taşınmaz,
Malikinin isim ve soyadları, ÖZGÜR DEVRİM ÇAKIR (T.C. 47947184790), TAYLAN ÇAKIR (T.C. 47941184918)
Dosya No 2023/110 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi, Uzuntarla Mah. Köy civarı Mevkii, 131 Ada, 17 parsel sayılı taşınmaz,
Malikinin isim ve soyadları, ÖZGÜR DEVRİM ÇAKIR (T.C. 47947184790), TAYLAN ÇAKIR (T.C. 47941184918)
Dosya No 2023/111 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi, Uzuntarla Mah. Akgürgen Mevkii, 165 Ada, 17 parsel sayılı taşınmaz,
Malikinin isim ve soyadları, REYSAJ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(vergi no: 7350641817)
Dosya No 2023/112 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi, MaşukiyeMah. 139 Ada, 15 parsel sayılı taşınmaz,
Malikinin isim ve soyadları, MEHMET ALEMDAR (T.C. 50695694374)
Dosya No 2023/113 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi,Maşukiye Mah. Batak Mevkii, 156 ada, 85 parsel
Malikinin isim ve soyadları,TUBA ÇEÇEN ATEİBİŞ (T.C. 64444330086)
Dosya No 2023/114 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi, Maşukiye Mah. Batak Mevkii, 156 ADA, 12 parsel
Malikinin isim ve soyadları, İBRAHİM ÖZDEMİR (T.C. 50620487934),
Dosya No 2023/115 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi,Maşukiye Mah. Batak Mevkii, 156 ada, 24 parsel
Malikinin isim ve soyadları,ABDULLAH KOÇAK(T.C. 28828600868)
Dosya No 2023/116 Esas; Kocaeli İli, Kartepe İlçesesi,Maşukiye Mah. Batak Mevkii, 159 ada, 5 parsel
Malikinin isim ve soyadları, GÜLSÜM GÜRAL (T.C. 48271494098)
Kamulaştırmayı yapan idare;Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 30 gün içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacağı,
İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine ve kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idareye teslimine karar verilecek olup,
Konuya ve taşınmaz malın/muhdesatın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10 ve 19. Madde uyarınca ilgililere duyurulur. 23/03/2023
Basın No: ILN01811839
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