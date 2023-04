T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/38 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 98VASFI : BAĞYÜZÖLÇÜMÜ : 2.180,59 m2MALİKLERİ : SÜLEYMAN TAŞ, RESUL TAŞ, ŞİRİN TAŞ, CELAL TAŞ, MEHMET EMİN TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/39 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 70VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 6.083,13 m2MALİKLERİ : EKREM TAŞ, KUTBETTİN TAŞ, NECAT TAŞ, MUHTEREM TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/40 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 71VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.533,87 m2MALİKLERİ : VASIF TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/41 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 72VASFI : HARABE EVYÜZÖLÇÜMÜ : 35,32 m2MALİKLERİ : SÜLEYMAN TAŞ, RESUL TAŞ, ŞİRİN TAŞ, CELAL TAŞ, MEHMET EMİN TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/42 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 73VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.836,99 m2MALİKLERİ : BAYRAM TAŞ, MUHYETTİN TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/43 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 74VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.918,90 m2MALİKLERİ : MEHMET NURİ TAŞ, NASIR TAŞ, NAİF TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/44 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 75VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.148,15 m2MALİKLERİ : SAMİYE TAŞ, SUPHİ TAŞ, FERMAN TAŞ, SUNA TAŞ, AVNİ TAŞ, BURHAN TAŞ, VEYSİ TAŞ, YÜKSEL TAŞ, HAMİYET TAŞ,KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/45 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 76VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.110,30 m2MALİKLERİ : HÜSEYİN TAŞ, RAMAZAN TAŞ,KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/46 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 77VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.822,14 m2MALİKLERİ : SÜLEYMAN TAŞ, RESUL TAŞ, ŞİRİN TAŞ, MEHMET EMİN TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/47 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 78VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.392,08 m2MALİKLERİ : SABRİ TAŞ, BURHAN TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/48 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 79VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.312,38 m2MALİKLERİ : MÜFİT YILDIZ, MEHMET YILDIZ,KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/49 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 80VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 9.579,16 m2MALİKLERİ : HALİS TAYFUR, İSMET TAYFURKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/50 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 81VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 4.080,60 m2MALİKLERİ : SÜLEYMAN ÇİÇEK, SÜPHAN ÇİÇEK, MÜCAHİT ÇİÇEKKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/51 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 82VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.280,32 m2MALİKLERİ : KENAN ÇİÇEKKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/52 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTI Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/53 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 84VASFI : BADEMLİKYÜZÖLÇÜMÜ : 11.900,91 m2MALİKLERİ : SALİHA BİÇİMLİKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/54 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 85VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 9.531,59 m2MALİKLERİ : BAYRAM DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/55 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 86VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 818,28 m2MALİKLERİ : ZEKİ DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/56 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 87VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.199,44 m2MALİKLERİ : MUHTEREM DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/57 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 88VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.734,32 m2MALİKLERİ : RAMAZAN DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/58 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 89VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.504,45 m2MALİKLERİ : AHMET DENİZ, MEHMET ŞİRİN DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/59 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 90VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.634,71 m2MALİKLERİ : MEHMET DENİZ, GÜRGİ DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/60 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 91VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.912,60 m2MALİKLERİ : SAİBE YILDIZ, SEMRA ÇİÇEK, MUSTAFA YILDIZ, ZEYNEP YILDIZ, İHSAN YILDIZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/61 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 92VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 6.825,46 m2MALİKLERİ : AHMET YILDIZ, İHSAN YILDIZ, ESAT YILDIZ, MEHMET CAN YILDIZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/62 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 93VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.755,75 m2MALİKLERİ : MEDİNE DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/63 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 94VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.248,07 m2MALİKLERİ : İHSAN DENİZ, İSLAM DENİZ, ŞAKİR DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/64 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 95VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.531,28 m2MALİKLERİ : MUHTEREM DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/65 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 97VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.435,79 m2MALİKLERİ : EKREM TAŞ, KUTBETTİN TAŞ, NECAT TAŞ, MUHTEREM TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/66 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 98VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.588,07 m2MALİKLERİ : BAYRAM TAŞ, MUHYETTİN TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/67 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 99VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.959,63 m2MALİKLERİ : VASIF TAŞKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/68 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 112VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 4.047,03 m2MALİKLERİ : RAİF AKDENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/69 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 183PARSEL NO : 114VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.608,17 m2MALİKLERİ : RÜSTEM ALU, MEHMET REŞİT ALU, TALATALU, RIDVAN ALUKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/70 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 1VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 9.943,29 m2MALİKLERİ : MEHMET ŞİRİN DENİZ, MEHMET DENİZ, ŞAKİR DENİZ, MUHTEREM DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/71 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 2VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.061,04 m2MALİKLERİ : MEDİNE DENİZ,KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/72 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 3VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.050,94 m2MALİKLERİ : MUHTEREM AYATO, İSA AYATO, YUSUF AYATO, ERCAN AYATOKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/73 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 4VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.689,61 m2MALİKLERİ : TURAN TAYFURKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/74 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 5VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.326,45 m2MALİKLERİ : SİRAÇ DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/75 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 6VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 317,37 m2MALİKLERİ : AHMET DENİZ, MEHMET ŞİRİN DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/76 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 7VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 694,85 m2MALİKLERİ : SERDAR BUDAK, FUAT BİÇİMLİ, ŞIVAN BİÇİMLİ, LALEŞ BİÇİMLİKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/77 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 8VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 3.727,76 m2MALİKLERİ : MEDİNE DENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/78 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 9VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 11.622,98 m2MALİKLERİ : ABDULHALİK BİÇİMLİ, MEHMET SUPHİ BİÇİMLİKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/79 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 10VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.882,72 m2MALİKLERİ : HAKİM YILDIZ, FEYAT YILDIZ, NAZIM YILDIZ, HEYBET YILDIZ, KASİM YILDIZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/80 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 11VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.527,99 m2MALİKLERİ : MİZBAH AKDENİZ, FATİH AKDENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/81 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 12VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 2.922,06 m2MALİKLERİ : FİLİT ÇİÇEK, SÜLEYMAN ÇİÇEK, SÜPHAN ÇİÇEK, MÜCAHİT ÇİÇEKKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/82 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 184PARSEL NO : 13VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 112,62 m2MALİKLERİ : TURAN TAYFURKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/83 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 185PARSEL NO : 3VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 549,11 m2MALİKLERİ : RAİF AKDENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/84 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 186PARSEL NO : 61VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 633,55 m2MALİKLERİ : ASLAN GÜLSÜM , RIDVAN GÜLSÜM, SÜLEYMAN GÜLSÜM, YAVUZ GÜLSÜM,KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/85 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 186PARSEL NO : 62VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 193,36 m2MALİKLERİ : FATİH AKDENİZKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/86 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 186PARSEL NO : 63VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 1.524,67 m2MALİKLERİ : MEHMET ŞAKİR YASAK, AHMET YASAK, MEHMET SAİT YASAK, NEZİR YASAKKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023T.C. 2. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/87 EsasKAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi İnkayaKöyüADA NO : 186PARSEL NO : 64VASFI : SUSUZ TARLAYÜZÖLÇÜMÜ : 996,54 m2MALİKLERİ : MEHMET ŞAKİR YASAK, AHMET YASAK, MEHMET SAİT YASAK, NEZİR YASAKKAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.24/03/2023

