T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2021/12 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saat: 31/07/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:00

Özellikleri : Rize İl, İyidere İlçe, 3 Parsel, ÇANAKÇEŞME Mahalle/Köy, Halihazırda kapama çay bahçesi olarak kullanılmaktadır.Parsel üzerinde yapı yoktur. Belediye sınırları içerisindedir. Arsa vasfındadır. Parselin tamamı İyidereBelediyesine ait 1/1000 ölçekli imar planı dışında yer almaktadır. Belediye'nin ve Kamunun tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Ancak bölgedeki diğer taşınmazlar gibi tarımsal amaçla kullanılmaktadır.İyidere İlçe Merkezine yaklaşık 2.200 metre mesafededir. Karadeniz SahilKarayoluna yaklaşık 850 metre mesafedir.Mahalle yoluna cephelidir. Çevresinde yapılaşma azdır. Çevresinde müstakil olarak inşa edilmiş 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır.Zemin % 15-20 eğimlidir. Geometrik şekil düzgündür. İlçenin gelişme istikametinde değildir.Yüzölçümü : 7.376,44 m2Kıymeti : 3.090.906,00 TLKDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler: :Dosyasında mevcuttur06/04/2023

Basın No: ILN01811179

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