T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/189KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi,
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
MEVKİİ : Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 7361
PARSEL NO : 3
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 625,57 m²
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar: İzzettin Osman Egüz, Nilgün Egüz, Reşit Egüz
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 7361 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/03/2023
Basın No: ILN01810498
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