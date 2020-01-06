T.C.KOCAELİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/109 -110-111-112-113-114-115-116 Esas,

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından aşağıda isimleri bildirilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti – Tescil davasında;Aşağıda yazılı kamulaştarılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazırlıkla satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.Kamulaştırmayı yapan idare;Türkiye Elektrik İletim A.Ş.İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine ve kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idareye teslimine karar verilecek olup,Konuya ve taşınmaz malın/muhdesatın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinimahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10 ve 19. Madde uyarınca ilgililere duyurulur. 23/03/2023

Basın No: ILN01811839

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