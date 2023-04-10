T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1330 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 11:25

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satışa konu taşınmaz İstanbul İli,Sultanbeyli İlçesi,Orhangazi Mahallesi, 104 ada 12 parsel sayılı, 460,36 m²,arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın, bodrumkat + zemin kat, 1 no'lu dubleks mesken nitelikli ve 8/100 arsa paylı bağımsız bölümünün tamamı E***** U*** : hasan oğlu adına 16.02.2017 tarih ve 1369 yevmiye nosu ile satış işlemi yoluyla tescil edilmiştir.Orhangazi Mahallesi, Esat Sokak, No:6 Asya Apt. D:1 Sultanbeyli/ İstanbulolarak tespit edilmiştir.- Yönetim planı:08.06.2016 (08.06.2016 tarih ve 4693 yevmiye no)kaydı vardır.İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 104 ada 12 parsel batısında Esat Sokak, diğer cephelerinde komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde, konut siteleri, 3-4 katlı konutlar, İBB Orhangazi Ortaokulu, Orhangazi Camii mevcuttur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.: 26.08.2015 tarih, 2015/154 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı alınmıştır.06.07.2015 tarihile onaylı mimari projesi Sultanbeyli Tapu Müdürlüğü ve Belediyesinden dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi anılan mimari projeden yapılmıştır. Taşınmaza ait 06.07.2015 tarihile onaylı mimari projesi Sultanbeyli Tapu Müdürlüğü ve Belediyesinden dijital ortamda temin edilmiş olup anılan projeden alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri teyit edilmiştir.: Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır. Satışae konu taşınmazın konumlu olduğu bina için Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 10 bağımsız bölüm içermekte, 3/B yapı sınıfı, 1126,90 m² inşaat alanlı olup incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.Onaylı tadilat mimari projesine göre; 1.bodrum katta su deposu, dubleks altı, zemin katta 2 adet ters dubleks daire, normal katlarda her katta 2 adet daire, zemin katta; bina ana girişi bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, doğu yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini granit, duvarları plastik boyalıdır.Merdiven korkuluk demir profil kaplıdır. Binada asansör mevcuttur.Taşınmazdubleks mesken nitelikli ve bodrumkat + zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol cephede yer almakta ve batı, doğu, güney cephelidir. Projesinde ve mevcutta göre toplam yasal net kullanım alanı 78 m² , brüt ( 90 m²) kullanım alanlıdır. Projesinde ve mevcutta göre bodrum katta ( net 39 m² alanlı) 2 oda, kiler, antre, hol, zemin katta( net 39 m² alanlı)salon, mutfak, hol, wc ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları ahşap, pencereleri pvc doğramadır.Salon ve odalarının zeminleri laminat parke, duvarları saten boyalı, tavan köşeleri kartonpiyer kaplı durumdadır. Mutfakta ahşap dolap, granit tezgah mevcuttur.Banyo ve wc bölümlerinin zemin ve duvarları seramik kaplı ve banyoda klozet, hilton lavabo, wc bölümünde ise alaturka taşı ve lavabo bulunmaktadır. Isınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır.1.400.000,00 TL (İstanbul Anadolu 8. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/454 esas sayılı dosyasından kesin olarak değer tesbiti yapılmıştır)KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf10/04/2023

Basın No: ILN01812223

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