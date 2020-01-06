T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/183KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Konya ili, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi
ADA NO : 333
PARSEL NO :7
YÜZÖLÇÜMÜ : 96.93m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Mehmet Aydın
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/183Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01812157
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