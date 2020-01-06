T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/183

Konya ili, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi333:796.93m²Mehmet AydınAkşehir Belediye BaşkanlığıKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/183Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01812157

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