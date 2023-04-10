T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ 2019/796 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/796 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2023 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2023 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 14:55

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, FENERKÖY Mahalle/Köy, 3287 Ada, 24 Parsel, 19 Nolu Bağımsız Bölüm TAPU KAYDI:Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından; 3402 sayılı kanunun ek-1 maddesi kapsamında yapılan sayısallaştırma çalışmaları neticesinde ada, parsel değişimi ile söz konusu taşınmaz 3287 Ada, 24 Parsel numarasını almıştır. İstanbulu ili Silivri ilçesi Fenerköy mahallesi 3287 ada 24 parsel numarasındakayıtlı, 288.594,91 Bağımsız Bölüm no'lu, 10/606 arsa paylı, Arsa vasıflı taşınmazın TAM hisse'sinin Erol ÇEBİ adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait icrai haciz, ihtiyati haciz ve beyan bulunmaktadır.İMAR DURUMU:Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasında bulunan yazısında, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 5 Ada 1 no'lu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 13/04/2013 onayla Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçük Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırları Kapsayan Alanlara İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, Köy Yerleşik Alanı İçi Kırsal Yapılanma Alanında 10 ki/have Karayolları Yol Kenarı Koruma Alanı Kavşağı ile kısmen de Teknik Alt Yapı - Otopak ve Park Alanında kalmaktadır. Köy Yerleşik Alanı İçi Kırsal Yapılanma Alanında (10 ki/ha) Bu alanlarda en fazla 2 kata kadar yapılaşma yapılabilir, Emsal = 0.05'i geçemez, minimum parsel büyüklüğü 3000 m2 ve minimum ifraz şartı 5000 m2 dir. Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı Alanı ile ilgili olarak;Eyupsultan-Sultangazi- Başakşehir-Arnavutköy-Çatalca-Silivri-Pendik-Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Avrupa ve Anadolu Yakasının bir kısmında Erişime Kontrollü Yollar ve bağlantıların ailişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2018 tarih 1695 sayılı kararı ile aynen 21/11-2018 tasdik edilen 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu 1. ve 2. Kesim Silivri Eyupsultan arası Nazmı İmar Plan'ında; Karayolları, Yol Kenarı Koruma Kuşağı Alanında kalmaktadır. " Plan Notu gereği, Planda Karayolları, Yol Kenarı Koruma Kuşağı Olarak belirlenen sınır Kuzey Marmara Otoyolu Kamulaştırma Sınırını tarif etmektedir. " Parsel üzerinde bulunan binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 04/12/2009 tarih 8886 sayılı görüş yazıları doğrultusunda; ' Birden fazla hissedarı olan parsellerde tüm hissedarların muvafakatı alındıktan sonra uygulama yapılabilecek denilmektedir." Bu kapsamda söz konusu parsele, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan Yapı Ruhsatına esas imar durumu verilemeyeceği belirtilmektedir.Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun oldukları saptanmıştır.TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ: 19 Bağımsız Bölüm no7'lu ana taşınmaz olup adres olarak fener Mahallesinin Yaklaşık 4 km doğusunda bulunanBekir Sıtkı Say caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Bağlantı Gişeleri arasınnda kalan ve Kuzey Marmara Otoyoluna yaklaşık 400 metre mesafede ki parsel de bulunmaktadır.Tespit günü taşınmazda kimse olmadığı için dışarıdan gözlem yapılmıştır. Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı'nın arşivinde bulunan dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Taşınmazın içerisinde olduğu parsele ait Silivri Belediye Başkanlığı'nın arşivinde bulunan dosyasında ki projeye göre taşınmazın zemin kat ve 1 normal kattan oluşan villa olduğu tispit edilmiştir. Binanın betonarme olarak(tuğladolgu)ruhsatlandırıldığı zemin katının antre,mutfak, salon,1 yatak odası,1 iş odası,1 banyo--wcve1 açık teras olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Arşiv dosyasında bulunan 05/02/1997 tarihli Yapı Ruhsatına göre taşınmaz 207,44 m2 olduğu tespit edilmiş ise de yerinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu bağımsız bölüm üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür kıymet takdirine konu bağımsız bölümün yaygın kat irtifakı ana taşınmazda görülmüştür.Kıymeti : 1.500.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR. ŞERHLER :- ŞERH1 -31/10/1996 TARİH VE 5674 yev. Sayılı İSTANBUL VALİLİĞİ İL İDARE KURULUNUN 18/07/1996 TARİH 1996/392-122 SAYILI KARARI İLE ARAZİNİN İFRAZ EDİLEMEYECEĞİNEDAİR ŞERH 31/10/1996 T.Y:5674-ŞERH2 - BOTAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI VARDIR.-ŞERH3- Fener Mahallesi 3287 ada, 24 parselin 31/07/1996 onay tarihli Silivri Fener Köyü 13-14 pafta 1933 parseldeki 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Plan notlarına esasen konulmuş olup imar plan revizyonu yapılmadan kaldırılmamalıdır Şerhi vardır. Lehtarı Silivri Belediyesi.16/01/202 tarih 2603 yevmiye sayısı.10/04/2023

Basın No: ILN01811228

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