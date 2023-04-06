T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2021/12 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Rize İl, İyidere İlçe, 3 Parsel, ÇANAKÇEŞME Mahalle/Köy, Halihazırda kapama çay bahçesi olarak kullanılmaktadır.Parsel üzerinde yapı yoktur. Belediye sınırları içerisindedir. Arsa vasfındadır. Parselin tamamı İyidereBelediyesine ait 1/1000 ölçekli imar planı dışında yer almaktadır. Belediye'nin ve Kamunun tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Ancak bölgedeki diğer taşınmazlar gibi tarımsal amaçla kullanılmaktadır.İyidere İlçe Merkezine yaklaşık 2.200 metre mesafededir. Karadeniz SahilKarayoluna yaklaşık 850 metre mesafedir.Mahalle yoluna cephelidir. Çevresinde yapılaşma azdır. Çevresinde müstakil olarak inşa edilmiş 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır.Zemin % 15-20 eğimlidir. Geometrik şekil düzgündür. İlçenin gelişme istikametinde değildir.
Yüzölçümü : 7.376,44 m2
Kıymeti : 3.090.906,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: :Dosyasında mevcuttur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saat: 31/07/2023 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 14:00
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01811179
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