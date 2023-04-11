T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/9KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 83
PARSEL NO : 49
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar; REFİK CANATAN, NEVZAT CANATAN, ADNAN CANATAN
İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 49 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/03/2023
Basın No: ILN01808906
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