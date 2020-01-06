T.C.İZMİR 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/725

KARAR NO : 2022/511Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.06.2022 tarihli kararı ile 5237 sayılı yasanın 157/1 maddesi uyarınca dolandırıcılık suçundan eylemine uyan sonuç olarakİle Cezalandırılmasına karar verilen Adem ve Ayşe oğlu, 08/11/1991 Muğla doğumlu, Kayseri, Sarıoğlan, Çiftlik mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karakol Mah. Alibey Köy Aprt. D:3/ B Gazimağusa /Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde oturan MUSTAFA AKKOYUN tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve devam eden maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,İlan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa incelemesi için gönderileceği, istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01810975

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