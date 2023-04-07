T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/106 Esas

Davacı , HATİCE BALAÇ ileDavalı , MUSTAFA BALAÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Mahkememizin 28/03/2023 tarih, 2022/106 Esas, 2023/334 Karar sayılı ilamı ile, T.M.K. 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına, Müşterek küçükçocuk 06/09/2006 doğumlu EYÜP BALAÇ'ın velayetinin davacı anneye verilmesine, velayeti anneye verilen müşterek çocuk iledavalı babaarasında kişisel ilişki kurulmasına,davacı ve müşterek çocuklardan EYÜPlehine aylık 500,00'er TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık 800,00 TL üzerinden iştirak nafakası, aylık 800,00 TL üzerinden yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 20.000,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınıp, davacıyaverilmesine davacı vekilinin ve davacının yüzüne karşı karar verilmiştir.Kararın tebliğinden itibaren iki haftaiçerisinde mahkememize ibraz edecekleri bir dilekçe ileBAM'aİstinafyolu açık olmak üzere verilen kararın bu ilanın yayınlanmasındanitibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 19/04/1971 doğumlu 18923733882 TC kimlik numaralıolunur. 07/04/2023

Basın No: ILN01811144

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