T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2017/7 Esas

2022/603Galip ve Gülay kızı, 20/04/1976 Doğumlu, Giresun,Bulancak,Küçüklü mahallesi nüfusuna kayıtlı SEMA ZEHİR hakkındaki Mahkememizin 29/11/2022 tarihli 2017/7 esas 2022/603 karar sayılı dosyasında 5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa eklenen geçici 7/1 maddesi uyarınca Kovuşturmanın Ertelenmesine dair karar verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.06/04/2023

Basın No: ILN01811222

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