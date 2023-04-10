T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/9

: Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi: 83: 49Davalılar; REFİK CANATAN, NEVZAT CANATAN, ADNAN CANATAN: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 49 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/03/2023

Basın No: ILN01808906

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