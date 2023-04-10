T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/7

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 83

PARSEL NO : 99

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 57 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar; REFİK CANATAN, NEVZAT CANATAN, ADNAN CANATAN

İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 83 ada 99 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/03/2023

Basın No: ILN01808907

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