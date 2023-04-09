T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/708 Esas KARAR NO : 2022/783

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/12/2022 tarihli ilamı hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması kararı verilen sanık Adem ve Gönül oğlu, 05/07/1994 doğumlu, Bartın, Merkez, Turanlar mah/köy nüfusuna kayıtlı ERKAN ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe itiraz yoluna başvurma hakkının bulunduğu, itiraz edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.05.04.2023

Basın No: ILN01810720

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