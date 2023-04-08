T.C. GAZİANTEP 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.34269554-2021/77-Ceza Dava Dosyası 07.04.2023

Konu :İLAN

Gaziantep 32. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık Alive Şükriyeoğlu, 03/01/1969 Gaziantepdoğumlu, Kemal ÖZCAN hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28.09.2021 tarihli ve 2021/77 Esas 2021/90 Karar sayılı kararında, sanık Kemal ÖZCAN hakkında eylemine uyan6136 sayılı Yasanın13/1. maddesi uyarınca 10 AY HAPİS ve 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, verilen kararın istinaf edilmeksizin 19/01/2022 tarihinde kesinleştiği ve infaza verildiği,

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Asliye Ceza İlamat Masasının 09.08.2022 tarih ve 2022/2-4820 ilamat sayılı infazın durdurulması talepli yazısına istinaden mahkememizin 10.08.2022 tarih ve 2021/77 Esas, 2021/90 Karar sayılı Ek Kararı ile Hükümlü KEMAL ÖZCAN hakkında mahkememizce verilen söz konusu cezasının infazın durdurularak, dosyanın Gaziantep Seri Muhakeme Bürosuna gönderildiği,

Gaziantep C.Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosu'nun 15.11.2022 tarih ve 2022/111550 sayılı yazısı ile; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 11/10/2022 tarih ve E.24340503-659-0480-2019-1107/73996 sayılı yazısı gereğince, 02/08/2022 tarihinden önce kesinleşen hükümlerde seri muhakeme usulünün uygulanamayacağı iş bu dosyaya konu hükmün de kesinleşme tarihinin 02/08/2022 tarihinden önce olduğu anlaşıldığından dosyamızın seri muhakeme usulu uygulanmaksızın mahkemenize iade edildiği, Mahkememizin 21.11.2022 tarih ve 2021/77 esas, 2021/90 karar sayılı ek kararı ile hükümlü Kemal ÖZCAN hakkında verilen kesinleşmiş hükmünİNFAZININ DEVAMINA karar verildiği,Ek karar sanık Alive Şükriyeoğlu, 03/01/1969 Gaziantepdoğumlu, Kemal ÖZCAN'ın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince ek kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya emsal en yakın mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesineitiraz yoluna başvurabileceklerinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.07/04/2023

Basın No: ILN01810727

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