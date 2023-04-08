T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/642 Esas

DAHİLİ DAVALILAR : 1- İLHAN MUSTAFA SAYGIN BUDAK 2- SERAP BUDAK Çamlık Mah. Karakuyu Mevkii, 1370 Ada 3 Parsel Maliki Didim/ AYDIN 3- SERAY DİNLER 4- SEVİL BUDAK HASTEKİN Caferağa Mah. Moda Bostanı Sok. Çam Apt. No:18/1 Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize, dava konusu; İstanbul İli, Çatalca İlçesi,KaleiçiMahallesi, 217 ada 15Parsele ilişkin, karşı dava olarak açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, Serap BUDAK adına dahili davalı dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir açıklamalı davetiye çıkarılmış olup, çıkarılan tebligatlar bila tebliğ mahkememize iade edilmiştir. UYAP sisteminden yapılan sorgulamada MERNİS adresinizin bulunmadığı, yine adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporları, bilirkişi ek raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31 Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK'nın 127.Maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 14/07/2023 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/03/2023

Basın No: ILN01809708

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