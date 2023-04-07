T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

2022/7542023/101Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24.01.2023 tarihli ilamı ile sanık Halid El ABD El Celil hakkında 1500 TL Adli Para Cezası verilmiş olupverilen kararda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olup, Sanık Halid El ABD El Celil (Ahmed ve Şemse oğlu, 20.07.1993 Hober Suriye doğumlu, Suriye Vatandaşı, TC:99921056494) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.03.04.2023

Basın No: ILN01809189

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