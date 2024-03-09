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Uzmanlardan Ramazan'da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama

11 ayın sultanı Ramazan yarın akşam kılınacak teravih namazının ardından pazartesi günü ilk oruç için sahura kalkılması ile başlayacak. Sağlık Bakanlığı, yeterli, dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmamasını, ana öğün ve ara öğünlerin gerçekleştirilmesini öneriyor. İşte ramazanda doğru beslenme reçetesi: İftarda yavaş yemek yiyin. Kısa yürüyüşler yapın. İftar ve sahur arası ara öğünler hazırlayın. Sahuru asla atlamayın. Bol su için.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Uzmanlardan Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama

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Ramazan yarın akşam kılınacak ilk teravih namazı ve gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. Bu yıl imsak ile iftar arası yaklaşık 13-14 saatlik açlık gerektiriyor.

Sağlık Bakanlığı, yeterli, dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmamasını, ana öğün ve ara öğünlerin gerçekleştirilmesini öneriyor. Bakanlığın sağlıklı bir ramazan geçirilmesine yönelik tavsiyeleri şöyle:

Sahurda kahvaltı hazırlanmalı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatanın bulunduğu öğün belirlenmeli.
Gün içinde açlık hissinin oluşmasını geciktirmek adına kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli kompleks karbonhidrat kaynaklar alınmalı.
Aşırı yağlı, tuzlu, ağır yemeklerden ve hamur işlerinden uzak durulmalı.



PORSİYONLAR AYARLANMALI
Oruç zeytin, hurma veya suyla açılmalı.
Yemeğe biraz çorba ve salata ile başlanmalı.
Tek seferde büyük porsiyonlar yerine azar azar küçük porsiyonlar tercih edilmeli. Devamında etli sebze yemeği veya ağır olmayan et yemeği, biraz zeytinyağlı sebze yemeği, salata/söğüş, 1-2 dilim ekmek ya da küçük porsiyon pilav/makarna yenmeli.
Yemek çiğnenmeli. İftardan sonra taze, kuru meyvelere öncelik tanınmalı, tatlı tercihi az şekerli hazırlanmış sütlü tatlılardan (sütlaç, güllaç, muhallebi), kompostolardan yana yapılmalı.
İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşlerle sindirime yardımcı olunmalı.
Sıvı ihtiyacını karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve- sebze suları, sade soda sık sık içilmeli. Günlük su gereksinmesi: 35 ml x vücut ağırlığı (kg) şeklinde hesaplanmalı.



SAHURDA HAMUR İŞİ VE ŞEKERDEN UZAK DURUN
İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan: Sahurda peynir, yumurta, süt gibi proteinli besinlerin tüketilmesi tokluk hissi sağlar. Sahurda insülin salgısını uyararak çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gerekli. İftarda bir kerede yemek yerine, gece yatana kadar 2-3 öğün yapılmalı. Tek öğünde aşırı yemek yenilirse, kilo alınır. Her iki öğünden sonra, hemen yatağa girilmemesi, ev içinde de olsa hareket edilmesi uygun olur.

Sabah'ta yer alan habere göre, Memorial Bahçelievler Hastanesi Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, "İftar saatinde orucu hurma veya incirle açmak uzun süre çalışmayan sindirim sistemine boşaltımı kolaylaştırmak açısından da destek verecektir. İftarın olmazsa olmazı yavaş yavaş yemektir. Genellikle hızlı yiyenlerde ani gelişen sağlık sorunları yaşanıyor." dedi.

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