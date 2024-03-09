Uzmanlardan Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama





SAHURDA HAMUR İŞİ VE ŞEKERDEN UZAK DURUN

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan: Sahurda peynir, yumurta, süt gibi proteinli besinlerin tüketilmesi tokluk hissi sağlar. Sahurda insülin salgısını uyararak çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gerekli. İftarda bir kerede yemek yerine, gece yatana kadar 2-3 öğün yapılmalı. Tek öğünde aşırı yemek yenilirse, kilo alınır. Her iki öğünden sonra, hemen yatağa girilmemesi, ev içinde de olsa hareket edilmesi uygun olur.



Sabah'ta yer alan habere göre, Memorial Bahçelievler Hastanesi Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, "İftar saatinde orucu hurma veya incirle açmak uzun süre çalışmayan sindirim sistemine boşaltımı kolaylaştırmak açısından da destek verecektir. İftarın olmazsa olmazı yavaş yavaş yemektir. Genellikle hızlı yiyenlerde ani gelişen sağlık sorunları yaşanıyor." dedi.

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