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    • 02.10.2021 17:46
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    Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

    Ayetel Kürsi - Ayetel kürsi namaz içerisinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden evvelce de okunur. Aynı vakitte bu ayeti namaz dışında dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile eş güdümlü okumanında iyi bulunduğu söylenmektedir. Ayetel Kürsi fazileti ve yararları çoktur. En çok okunan duaların başında gelir. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm diye başlar, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim diye biter. Kuran-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi'nin 255. ayeti kerimesi olan Ayetel Kürsi, faziletleri en büyük ayeti kerimeler arasında yer alır. Hem de "ayetlerin efendisi" olarak da tanımlanır. Pek çok dini kaynakta Ayetel Kürsi duasının faydalarına ve faziletlerine dair detaylı bulgular paylaşılmıştır.

    takvim.com.tr
    Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

    Ayetel Kürsi Okunuşu ve Ayetel Kürsi duası faziletleri en büyük ayetleri arasında ilk sırada yer alır ve ayetlerin efendisi olarak nitelendirilmektedir. Ayetel Kürsi her namazın ardından okunur. Her türlü nazardan, felaketten, hastalıktan korunmak suretiyle de günün her saatinde Ayet El Kürsi okunmaktadır. Ayetel Kürsi okunuşu Arapça ve Türkçe anlamı en çok araştırılan konulardan birisidir. Ayetel Kürsi ezberle, dinle ve oku başlığı altında Ayet El Kürsi ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. Ayetel Kürsi duası okunuşu dinle, Arapça Türkçe oku ve Diyanet meali içeriğimizde yer alıyor. Peki Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı, Ayetel Kürsi Nasıl İndirildi? âyet El-Kürsî'nin Konuları, Ayetel Kürsi İndiğinde Neler Yaşandı?

    Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

    AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.
    - Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
    lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
    ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
    velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
    velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

    AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI

    Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
    "Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."
    Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

    AYETEL KÜRSİ NASIL İNDİRİLDİ?

    Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimize 23 senede parça parça indirildi. Her inen ayette Peygamber Efendimiz doğrultusundan vahiy kâtiplerine yazdırıldı. Tefsir kitaplarında kaydedildiğine göre bu ayet-i kerime indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit'i çağırarak bu ayet-i kerimeyi yazdırmıştır.

    Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye'den aktarıldığına göre bu âyet-i kerîme indiğinde yeryüzünde bazı inanılmaz hâller yaşanmış, dünyada tespit edilen putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir.
        Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

        ÂYET EL-KÜRSÎ'NİN KONULARI

        On cümleden meydana gelen bu âyet-i kerîme, Kur'ân-ı Kerîm'in öne çıkan özelliklerinden olan tevhid (Allah Teâlâ'nın birliğini ispat), ahkâm (hükümler, buyruk ve nehiyler) ve kısas (kıssalar hakkındaki) ilimlerini birbiriyle iç içe zikretmesidir. Âyetü'l-Kürsî'de, Kur'ân-ı Kerîm'in bu özelliğini âdeta mushafın özeti niteliğinde görebilmek mümkündür.

        Buna göre bu büyük âyet-i kerîme; Allah'ın birliği, onun hakikî diri (Hayy) oluşu, zâtı ile kaim (Kayyum) oluşu, Allah Teâlâ'nın yaratılmışların sıfatlarından ve onlara benzemekten tamamiyle uzak oluşu, yaratılmış olanların tümünün onun tasarrufunda bulunduğu, O'nun müsaadesi olmaksızın hiç kimsenin şefaat edemeyeceği, O'nun bilgisinin istisnasız her şeyi kuşattığı gerçeği, kudretinin arz ve semâlarda ne var ise hepsini kapsaması, zatının büyüklük ve yüceliği gibi hususları kapsamaktadır. Bu konular aynı vakitte "Tevhid" yani Allah Teâlâ'ya iman hususlarının esasını oluşturmaktadır.

        Âyetü'l-Kürsî'yi her şeyden evvelce kıymetli kılan asıl unsur, kısaca özetlemeye çalıştığımız, sahip bulunduğu işbu içeriğidir. Bu içeriğe bakıldığında: "Allah Teâlâ sadece Âyetü'l-Kürsî'yi indirmiş olsaydı bile tek başına o, tüm insanlığın kurtuluşu amacıyla yeterdi" dahi denilebilir. Bu özelliklerine bağlı olarak Âyetü'l-Kürsî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in en büyük âyeti bulunduğu Peygamber Efendimiz doğrultusundan açıkça beyan edilmiştir. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler, ileride, âyet-i kerîmenin fazîletlerine yer vereceğimiz başlık altında sunulacaktır.
        Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

        Allah Teâlâ'nın, Esmâü'l-Hüsnâ olarak tanınan 99 ismi ve bu isimler dışında kalan pek çok ismi ile sıfatı vardır. Bunların hepsinin arasında "Lafzâtullâh" olarak isimlendirilmiş olan "Allah" şeklindeki isimlendirmenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âyetü'l-Kürsî, bu isimle başlaması ve bu ismin en esas özelliklerini beyan etmesi yönünden da büyük bir değer kazanmıştır. En büyük isim bulunduğu belirti edilen "İsm-i Âzâm"ın ne bulunduğu konusu ile alakalı değişik rivayet ve görüşler varsa da bunun net olarak bilinmediğini ve bazı hikmetler sebebiyle gizlenmiş bulunduğu gerçeği hatırlatılmalıdır. Bu büyük âyet-i kerîmede Allah Te'âlâ'nın ismi (zamirlerle) saklı (bir şekilde) ve açık olmak üzere on yedi kez geçer.

        Allah Teâlâ'nın çoğu mevzuya birbiri ardına ilgi çekmesi, muhatapların gönlünün yine yine uyanması, her bir hususta yine açılması amacıyladir. Âyetü'l-Kürsî'yi okumayı âdet edinmiş olanlar da bu duygu yoğunluğunu her okuduklarında deney ederler.
        Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

        ÂYETTÜ'L-KÜRSÎ'NİN KENDİSİNDEN ÖNCEKİ ÂYETLERLE ALÂKASI

        Allah Teâlâ bu âyet-i kerimeden evvelce çoğu hikmetleri sahibi olan hükümleri, uyarı ve öğüt merkezli kıssaları zikrettikten sonra âyetü'l-kürsî ile en mühim husus olan "Tevhid"i beyan etmiştir. Kur'ân'a iyi bir niyet ve güzel düşüncelerle yaklaşan okuyucu evvelceki âyetlerle gönlünü Kur'ân'a açtıktan sonra âyetü'l-kürsî vesilesiyle yaratılışına ideal olan yegâne inanç; tevhid inancıyla birlikte kurtuluşun müjdesini en derin duygularıyla fark edecektir.
            Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

            ÂYETTÜ'L-KÜRSÎ İNDİĞİNDE NELER YAŞANDI?

            Kur'ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz'e 23 senede parça parça indirilmiş, her inen âyet-i kerîme Peygamber Efendimiz doğrultusundan vahiy kâtiplerine yazdırılmıştır. Tefsir kitaplarımızda kaydedildiğine göre bu âyet-i kerîme indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit'i çağırarak bu âyet-i kerimeyi yazdırmıştır.

            Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye'den aktarıldığına göre bu âyet-i kerîme indiğinde yeryüzünde bazı inanılmaz hâller yaşanmış, dünyada tespit edilen putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir. (Mahmud UstaOsmanoğlu, 1993, s.36)
            Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

            AYET-EL KÜRSİ FAZİLETLERİ

            İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

            İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

            Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.
            Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.
            Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.
            Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.
            Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

            AYET-EL KÜRSİ TEFSİRİ

            Diyanetin tefsirine göre Bakara suresinin 255. ayetinin içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü'l-kürsî" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ'yı tanıtıyorsa Âyetü'l kürsî de bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki ayette peygamberlerin getirdiği bunca ayet ve "beyyine"ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilafa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği "kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)", peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lutfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılan "sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar"da görülmektedir. Bakara suresi 255. ayeti gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir delildir.
                Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

                AYET-EL KÜRSİ KELİME ANLAMI

                Kürsi kelime anlamı olarak; taht, koltuk anlamlarına gelir. Kök anlamı ile belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulacak eşyaya kürsi denilmektedir. Kur'an'da Allah'ın da bir kürsisi olduğu, bu kürsinin gökleri ve yeri içine aldığı belirtilir. İşte bu ayet bu özelliği nedeniyle Kürsi Ayeti (Ayet-ül Kürsi) olarak adlandırılır.

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                Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

                AYETELKÜRSİ(BAKARA SURESİ 255. AYET)

                اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾.

                EVDEN ÇIKARKEN AYETEL KÜRSİ OKU

                Kazadan, beladan, hastalıktan ve nazarlardan korunmak için de okunan Ayetel Kürsi duasını Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), "Namazın ardından Ayetel Kürsi'yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah'ın himayesi altındadır' buyurarak, bu ayetin okunmasını tüm Müslüman insanlara tavsiye etmiştir.

                AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU DİNLE!
                Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

                Ayetel kürsi kaç kez okunmalı?

                Ayet'el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan bireyin her talebi yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır.6 Eyl 2021
                    Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

                    Ayetel kürsi okumak neye iyi gelir?

                    Ayet- l Kürsi; yemek buğday pirinç arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar o şeyde bereketlilik olur. Ayet-el Kürsiyi her gün okumayı adet durumuna getiren bireyin Tanrı işlemiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur.
                    Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

                    Ayetel kürsi istek amacıyla kaç defa okunur?

                    Ayetel Kürsi'nin hatim adeti 313'tür. Bu amaçla 313 kez ayetel kürsi okuyanlar bu duayı hatim etmiş olurlar. Bunun yanı sıra yeterli zamanı olmayanlar ve bir talebi olanlarsa gene 170 kez ayetel kürsi okuyabilirler.

                    Adet iken Ayetel Kürsi okunur mu?

                    Ayetel kürsi ezberden okuma durumunda ise Kuran-ı Kerim'e dokunması gerekmediğinden okunabilmektedir. Burda ilgi edilmesi gereken en mühim konu ise gusül Abdesti bulunmasıdır. Ayetel Kürsi Adetliyken Okunur mu? ... Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli ya da lohusa bayan da Kur'an okuyamaz.
                    Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

                    AYETEL KÜRSİ İLE İLGİLİ HADİSLER

                    Ebu Hüreyre (ra) şu şekilde anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü'min zamanını baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete'l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati vasıtası ile sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar vasıtası ile akşama kadar muhafaza edilirler." (Tirmizi)
                        Ayetel Kürsi - Ayetel Kürsi Okunuşu - AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı Faziletleri - Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir?

                        Übey İbnu Ka'b (ra) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v.) bana: "Ey Ebu'l-Münzir, Tanrı'ın Kitabından ezberinde tespit edilen hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "O Tanrı ki, O'ndan diğer ilah yoktur, O, Hayy'dır, Kayyûm'dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır" (Bakara, 225) -ki buna Ayet'ü'l-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: "İlim sana kutsal olsun ey Ebu'l-Münzir!" dedi." (Müslim)

                        Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şu şekilde buyurmuştur; "Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi amacıyla hiçbir engel yoktur." (Nesai)

                        Cuma günü, biz müslümanların bayramıdır. Tanrıü celle celalühü, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Ve bu cuma gününde Cuma günü Ayetel Kürsi okumanın fazileti çoktur.
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