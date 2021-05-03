Akdeniz sağlığı | İftar menüsü

Zeytinyağı, Osmanlı ve Türk Mutfağı'nda her zaman özel bir yere sahip olmuş ve sayısız yemeğe lezzet katmış. Hatta öyle ki mutfağımız "Zeytinyağlılar" olarak adlandırılan yemek kategorisine sahip tek mutfak olarak dikkat çekiyor. Zeytinyağı katı ve sıvı tüm yağlar arasında en kolay hazmedilen yağ olduğundan Ramazan beslenmesinde zeytinyağı ve zeytinyağlı yemeklere bolca yer vermek son derece yararlıdır. İftarda ve sahurda yenen zeytinyağlı yemekler ve salatalar mideyi rahatlatır, bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırır.
Zeytinyağlı yemekleri hiç su eklemeden veya çok az suyla ve kısık ateşte pişirin. Zeytinyağlılara ekleyeceğiniz şeker ve sarmısak lezzetini arttırır.
Yemeğe koyacağınız zeytinyağının yarısını pişirirken kullanın. Kalan yarısını ocaktan aldıktan sonra üzerine gezdirin.
Zeytinyağlıları bir gün dinlendirdikten sonra tüketin.
İşte faydaları:
Zeytinyağı E, A, K ve D vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko içerir. Sağlık için çok önemli olan linoleik asit oranı yüksektir. Anne sütüne en yakın besleyici özelliğe sahiptir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalp ve mide sağlığını korur.
Kan şekerini dengeler.
Sindirime yardım eder.
Kansere karşı koruyucudur.
Antioksidan özelliği vardır.
Kötü kolesterolü düşürür.
ORUK KEBABI
1 kg kıyma (kuzu-dana karışımı)
1 çay bardağı YÖREMCE KÖFTELİK BULGUR
Yeteri kadar sıcak su
1 adet soğan
2 diş sarmısak
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 adet kırmızı
Biber
Tuz
Kimyon Pul biber Servis için:
Közlenmiş domates,
Biber,
Tırnak pide
YAPILIŞI: YÖREMCE KÖFTELİK BULGUR'u derin bir kaba alın ve üzerini geçmeyecek şekilde sıcak su ilave edin. Bir kapak kapatıp, 10 dakika suyunu çekmesi için bekletin. Soğanı rendeleyip, suyunu sıkın. Kırmızı biberi robottan geçirin. Bulgurun üzerine kıyma, soğan suyu, dövülmüş sarmısak, salça, çekilmiş kırmızı biber, tuz, kimyon ve pulbiber katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri ahşap şişlere geçirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın ya da ızgarada pişirin. Tırnak pide, domates ve biberle birlikte sıcak olarak servis yapın.
BİBERLİ TAVUK KANADI
1 kg tavuk kanadı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1'er çorba kaşığı DİYAR TATLI TOZ BİBER
2 çorba kaşığı yoğurt
2 diş dövülmüş sarımsak
kekik
Tuz
YAPILIŞI: Zeytinyağı ile fırın kabını yağlayın. DİYAR TATLI TOZ BİBER ve diğer malzemeleri derin bir kapta karıştırın ve soslanmış kanatları fırın kabına dizin. Hafif kızarmaya başlayıncaya kadar 200 derece fırında, daha sonra ısıyı 175 dereceye düşürerek kızarana kadar pişirin.
ENGİNAR SARMASI
6 adet enginar
12 adet büyük boy asma yaprağı
Yeteri kadar su, 1 adet limon
İkişer adet soğan ve havuç
9 yemek kaşığı pirinç
5 dal taze soğan
Yarımşar demet dereotu ve maydanoz
2 çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı ZEO NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
1 adet limonun suyu, tuz
YAPILIŞI: Enginarların kararmasını önlemek için yarım limonla ovun ve yayvan bir kaba alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip kalan limonu içine sıkın ve bu şekilde beklemeye bırakın. Diğer taraftan asma yapraklarını kaynayan suya atıp yumuşayana dek bekletin. Tencereden alıp soğuk suya atın. Fazla suyunu sıkın. Soğan ve havuçları temizleyip halka doğrayın. Daha sonra düz bir tencerenin dibine yayın. Pirinci bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Su soğuyana dek bekletip süzün. Üzerine kıyılmış taze soğan, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. 6 adet asma yaprağını iç kısmı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine yayın. Üzerlerine 1'er adet enginar koyup, iç harcı paylaştırın. Asma yapraklarını malzemenin üzerin doğru toplayın. Kalan 6 adet asma yaprağını üzerlerine örtüp bohça şeklinde sarın. Tenceredeki soğan ve havuç karışımının üzerine yerleştirin. Üzerlerine ZEO NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI ve limon suyu gezdirin. Bir buçuk su bardağı sıcak su ilave edin. Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak enginarlar yumuşayana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
ELMALI PUDİNG
MALZEMELER
1 kg elma
5 su bardağı süt
Birer paket kremşanti ve vanilya
İkişer yemek kaşığı un ve nişasta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Yarım tatlı kaşığı DİYAR TARÇIN
YAPILIŞI
Bir su bardağı süt ile kremşantiyi çırpın. Kalan Birşah sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, kremşantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve DİYAR TARÇIN ilave edip pişirin. Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerlerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
Zeytinyağlı yemekleri hiç su eklemeden veya çok az suyla ve kısık ateşte pişirin. Zeytinyağlılara ekleyeceğiniz şeker ve sarmısak lezzetini arttırır.
Yemeğe koyacağınız zeytinyağının yarısını pişirirken kullanın. Kalan yarısını ocaktan aldıktan sonra üzerine gezdirin.
Zeytinyağlıları bir gün dinlendirdikten sonra tüketin.
İşte faydaları:
Zeytinyağı E, A, K ve D vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko içerir. Sağlık için çok önemli olan linoleik asit oranı yüksektir. Anne sütüne en yakın besleyici özelliğe sahiptir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalp ve mide sağlığını korur.
Kan şekerini dengeler.
Sindirime yardım eder.
Kansere karşı koruyucudur.
Antioksidan özelliği vardır.
Kötü kolesterolü düşürür.
ORUK KEBABI
1 kg kıyma (kuzu-dana karışımı)
1 çay bardağı YÖREMCE KÖFTELİK BULGUR
Yeteri kadar sıcak su
1 adet soğan
2 diş sarmısak
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 adet kırmızı
Biber
Tuz
Kimyon Pul biber Servis için:
Közlenmiş domates,
Biber,
Tırnak pide
YAPILIŞI: YÖREMCE KÖFTELİK BULGUR'u derin bir kaba alın ve üzerini geçmeyecek şekilde sıcak su ilave edin. Bir kapak kapatıp, 10 dakika suyunu çekmesi için bekletin. Soğanı rendeleyip, suyunu sıkın. Kırmızı biberi robottan geçirin. Bulgurun üzerine kıyma, soğan suyu, dövülmüş sarmısak, salça, çekilmiş kırmızı biber, tuz, kimyon ve pulbiber katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri ahşap şişlere geçirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın ya da ızgarada pişirin. Tırnak pide, domates ve biberle birlikte sıcak olarak servis yapın.
BİBERLİ TAVUK KANADI
1 kg tavuk kanadı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1'er çorba kaşığı DİYAR TATLI TOZ BİBER
2 çorba kaşığı yoğurt
2 diş dövülmüş sarımsak
kekik
Tuz
YAPILIŞI: Zeytinyağı ile fırın kabını yağlayın. DİYAR TATLI TOZ BİBER ve diğer malzemeleri derin bir kapta karıştırın ve soslanmış kanatları fırın kabına dizin. Hafif kızarmaya başlayıncaya kadar 200 derece fırında, daha sonra ısıyı 175 dereceye düşürerek kızarana kadar pişirin.
ENGİNAR SARMASI
6 adet enginar
12 adet büyük boy asma yaprağı
Yeteri kadar su, 1 adet limon
İkişer adet soğan ve havuç
9 yemek kaşığı pirinç
5 dal taze soğan
Yarımşar demet dereotu ve maydanoz
2 çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı ZEO NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI
1 adet limonun suyu, tuz
YAPILIŞI: Enginarların kararmasını önlemek için yarım limonla ovun ve yayvan bir kaba alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip kalan limonu içine sıkın ve bu şekilde beklemeye bırakın. Diğer taraftan asma yapraklarını kaynayan suya atıp yumuşayana dek bekletin. Tencereden alıp soğuk suya atın. Fazla suyunu sıkın. Soğan ve havuçları temizleyip halka doğrayın. Daha sonra düz bir tencerenin dibine yayın. Pirinci bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Su soğuyana dek bekletip süzün. Üzerine kıyılmış taze soğan, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. 6 adet asma yaprağını iç kısmı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine yayın. Üzerlerine 1'er adet enginar koyup, iç harcı paylaştırın. Asma yapraklarını malzemenin üzerin doğru toplayın. Kalan 6 adet asma yaprağını üzerlerine örtüp bohça şeklinde sarın. Tenceredeki soğan ve havuç karışımının üzerine yerleştirin. Üzerlerine ZEO NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI ve limon suyu gezdirin. Bir buçuk su bardağı sıcak su ilave edin. Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak enginarlar yumuşayana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
ELMALI PUDİNG
MALZEMELER
1 kg elma
5 su bardağı süt
Birer paket kremşanti ve vanilya
İkişer yemek kaşığı un ve nişasta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Yarım tatlı kaşığı DİYAR TARÇIN
YAPILIŞI
Bir su bardağı süt ile kremşantiyi çırpın. Kalan Birşah sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, kremşantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve DİYAR TARÇIN ilave edip pişirin. Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerlerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.