Akdeniz sağlığı | İftar menüsü

Osmanlı ve Türk Mutfağı'nda her zaman özel bir yere sahip olmuş ve sayısız yemeğe lezzet katmış. Hatta öyle ki mutfağımız "Zeytinyağlılar" olarak adlandırılan yemek kategorisine sahip tek mutfak olarak dikkat çekiyor. Zeytinyağı katı ve sıvı tüm yağlar arasında en kolay hazmedilen yağ olduğundan Ramazan beslenmesinde zeytinyağı ve zeytinyağlı yemeklere bolca yer vermek son derece yararlıdır. İftarda ve sahurda yenen zeytinyağlı yemekler ve salatalar mideyi rahatlatır, bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırır.Zeytinyağlı yemekleri hiç su eklemeden veya çok az suyla ve kısık ateşte pişirin. Zeytinyağlılara ekleyeceğiniz şeker ve sarmısak lezzetini arttırır.Yemeğe koyacağınız zeytinyağının yarısını pişirirken kullanın. Kalan yarısını ocaktan aldıktan sonra üzerine gezdirin.Zeytinyağlıları bir gün dinlendirdikten sonra tüketin.Zeytinyağı E, A, K ve D vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko içerir. Sağlık için çok önemli olan linoleik asit oranı yüksektir. Anne sütüne en yakın besleyici özelliğe sahiptir.Bağışıklık sistemini güçlendirir.Kalp ve mide sağlığını korur.Kan şekerini dengeler.Sindirime yardım eder.Kansere karşı koruyucudur.Antioksidan özelliği vardır.Kötü kolesterolü düşürür.1 kg kıyma (kuzu-dana karışımı)1 çay bardağı YÖREMCE KÖFTELİK BULGURYeteri kadar sıcak su1 adet soğan2 diş sarmısak2 tatlı kaşığı biber salçası2 adet kırmızıBiberTuzKimyon Pul biber Servis için:Közlenmiş domates,Biber,Tırnak pideYAPILIŞI: YÖREMCE KÖFTELİK BULGUR'u derin bir kaba alın ve üzerini geçmeyecek şekilde sıcak su ilave edin. Bir kapak kapatıp, 10 dakika suyunu çekmesi için bekletin. Soğanı rendeleyip, suyunu sıkın. Kırmızı biberi robottan geçirin. Bulgurun üzerine kıyma, soğan suyu, dövülmüş sarmısak, salça, çekilmiş kırmızı biber, tuz, kimyon ve pulbiber katıp, tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri ahşap şişlere geçirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın ya da ızgarada pişirin. Tırnak pide, domates ve biberle birlikte sıcak olarak servis yapın.1 kg tavuk kanadı2 çorba kaşığı zeytinyağı1'er çorba kaşığı DİYAR TATLI TOZ BİBER2 çorba kaşığı yoğurt2 diş dövülmüş sarımsakkekikTuzYAPILIŞI: Zeytinyağı ile fırın kabını yağlayın. DİYAR TATLI TOZ BİBER ve diğer malzemeleri derin bir kapta karıştırın ve soslanmış kanatları fırın kabına dizin. Hafif kızarmaya başlayıncaya kadar 200 derece fırında, daha sonra ısıyı 175 dereceye düşürerek kızarana kadar pişirin.6 adet enginar12 adet büyük boy asma yaprağıYeteri kadar su, 1 adet limonİkişer adet soğan ve havuç9 yemek kaşığı pirinç5 dal taze soğanYarımşar demet dereotu ve maydanoz2 çay kaşığı karabiberYarım çay bardağı ZEO NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI1 adet limonun suyu, tuzkararmasını önlemekiçin yarım limonla ovunve yayvan bir kaba alın.Üzerlerini geçecek kadarsu ekleyip kalan limonuiçine sıkın ve bu şekildebeklemeye bırakın. Diğertaraftan asma yapraklarınıkaynayan suya atıpyumuşayana dek bekletin.Tencereden alıp soğuk suyaatın. Fazla suyunu sıkın.Soğan ve havuçları temizleyiphalka doğrayın. Daha sonradüz bir tencerenin dibineyayın. Pirinci bir kaba alıpüzerini geçecek kadar kaynarsu ekleyin. Su soğuyanadek bekletip süzün. Üzerinekıyılmış taze soğan, dereotu,maydanoz, tuz ve karabiberekleyip karıştırın. 6 adetasma yaprağını iç kısmıyukarı gelecek şekilde düzbir zemine yayın. Üzerlerine1'er adet enginar koyup,iç harcı paylaştırın. Asmayapraklarını malzemeninüzerin doğru toplayın. Kalan 6adet asma yaprağını üzerlerineörtüp bohça şeklinde sarın.Tenceredeki soğan ve havuçkarışımının üzerine yerleştirin.Üzerlerine ZEO NATÜRELSIZMA ZEYTİNYAĞI ve limonsuyu gezdirin. Bir buçuk subardağı sıcak su ilave edin.Kısık ateşte tencerenin kapağıkapalı olarak enginarlaryumuşayana dek pişirin. Ilıkveya soğuk olarak servis yapın.1 kg elma5 su bardağı sütBirer paket kremşanti ve vanilyaİkişer yemek kaşığı un ve nişastaBir buçuk su bardağı toz şekerYarım tatlı kaşığı DİYAR TARÇINBir su bardağı süt ile kremşantiyi çırpın. Kalan Birşah sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, kremşantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve DİYAR TARÇIN ilave edip pişirin. Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerlerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.