Mutluluk dokunuşları | İftar menüsü

daha lezzetli yemekler hazırlamak için en pratik yol kuşkusuz doğru baharat kullanmak. O nedenle bizim mutfağımız da dahil dünyanın en sevilen mutfaklarında baharatların baş tacı edilmesi de tesadüf değil elbette. Türk Mutfağı'nın en sevilen baharatları arasında ise kırmızıbiber (pulbiber) ve karabiber ilk sıra geliyor. Bu iki baharatı nerede kullanacağımıza gelirsek: Meyve kısımları tane veya toz olarak kullanılan karabiber, et yemeklerinde, salatalarda, soslarda ve her türlü yemeğe çeşni ve tat vermesi için kullanılabilir.Aromasının eksilmemesi için baharatları kullanacağınız zaman çekin. Baharatların aromasını korumak için pirinç veya taş havanda dövebilir, baharat değirmeninden geçirebilirsiniz. Kişniş gibi tane baharatların aromasını arttırmak için kısık ateşte biriki dakika kavurup daha sonra çekebilirsiniz. Fazla pişip kokularının değişmesini önlemek için baharatları yemeğe en baştan değil yemek yarı yarıya piştikten sonra ekleyin. Taze baharatların kararmasını önlemek için dolma harcı ve pilava taze baharat eklerken ocaktan alın ve ılındıktan sonra ilave edin. Büyük miktarlarda değil bekletmeden tüketebileceğiniz kadar baharat alın. Baharatları kapaklı cam veya teneke kutular içinde serin ve kuru bir yerde saklayın.ve biberleri temizleyip, ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Biber katıp bir-iki dakika kavurduktan sonra domatesi ilave edin. Domates yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz'u malzemenin üzerine katın. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.2 su bardağı YÖREMCE PİLAVLIK BULGUR1 adet soğan4 adet sivri biber2 adet domates2'şer çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ3 su bardağı sıcak suTuzKarabiber4 su bardağı YÖREMCE KURU FASULYE400 gram kuşbaşı et2 adet soğan1 adet domates1 adet kırmızı salçalık biber4 adet sivri biber2 diş sarmısak1 çorba kaşığı salça2 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin2 adet kurutulmuş acı kırmızı biber pulbiberYeteri kadar suTuzıslattığınızhaşlayıpgüvece alın. Diğer taraftan,etleri bir tencereye alıpsuyunu salıp tekrar çekenekadar kavurun. Daha sonraüzerine küp doğradığınızsoğan, domates, kırmızıbiber, sivri biber ve ikiyebölünmüş sarmısaklarıekleyin. Soğanların rengidönünce salçayı da ilave edipbir iki çevirin ve etli harcıgüvece, fasulyelerin üzerinedökün. Tuz ve kurutulmuşacı biberi ilave edin. Güvecinkapağını kapatın ya da üzerinialüminyum folyo ile örtün.Önceden ısıtılmış 250 derecefırında fasulyeler pişene kadartutun. Sonra afiyetle yiyin.kızdırılmış sıvıyağda kızartıp kenara alın. Kuşbaşı doğranmış pideleri kaşık tereyağında kızartın. Servis tabağına önce pideleri üzerine köfteleri yerleştirin. Köftelerin üzerine çırpılmışyayın. Üzeri için, domatessalçasını bir tavaya alıp, suile açın. 1-2 taşım kaynatıpyoğurdun üzerine gezdirin. 2kaşık tereyağını eritip, salçanınüzerine gezdirdikten sonra sıcakolarak servis yapın.1 paket hazır Tekirdağ köfte4 adet tırnak pide3 çorba kaşığı tereyağı3 su bardağı BİRŞAH YARIM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞUTBir buçuk çorba kaşığı domates salçası1 çay bardağı susıcaklığındaki margarin, yumurta, yoğurt, un ve'u bir kaseye alıp iyice yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İki elinizin arasında incelterek uzun şeritler yapın. Şeritlerin bir kısmının iki ucunu birleştirerek simit, bir kısmını da saç örgüsü şeklinde örün. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp susam, çörek otu ve haşhaş tohumu serpin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.250 gram margarin2 adet yumurta (birinin sarısını ayırın)4 çorba kaşığı yoğurt4.5 su bardağı unBir tutam SAMİRE TUZÜZERİNE:Susam,çörekotuHaşhaş tohumu