Mutluluk dokunuşları | İftar menüsü

Çok daha lezzetli yemekler hazırlamak için en pratik yol kuşkusuz doğru baharat kullanmak. O nedenle bizim mutfağımız da dahil dünyanın en sevilen mutfaklarında baharatların baş tacı edilmesi de tesadüf değil elbette. Türk Mutfağı'nın en sevilen baharatları arasında ise kırmızıbiber (pulbiber) ve karabiber ilk sıra geliyor. Bu iki baharatı nerede kullanacağımıza gelirsek: Meyve kısımları tane veya toz olarak kullanılan karabiber, et yemeklerinde, salatalarda, soslarda ve her türlü yemeğe çeşni ve tat vermesi için kullanılabilir.
DİKKAT: Aromasının eksilmemesi için baharatları kullanacağınız zaman çekin. Baharatların aromasını korumak için pirinç veya taş havanda dövebilir, baharat değirmeninden geçirebilirsiniz. Kişniş gibi tane baharatların aromasını arttırmak için kısık ateşte biriki dakika kavurup daha sonra çekebilirsiniz. Fazla pişip kokularının değişmesini önlemek için baharatları yemeğe en baştan değil yemek yarı yarıya piştikten sonra ekleyin. Taze baharatların kararmasını önlemek için dolma harcı ve pilava taze baharat eklerken ocaktan alın ve ılındıktan sonra ilave edin. Büyük miktarlarda değil bekletmeden tüketebileceğiniz kadar baharat alın. Baharatları kapaklı cam veya teneke kutular içinde serin ve kuru bir yerde saklayın.
BULGUR PİLAVI
Yapılışı: Soğan ve biberleri temizleyip, ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Biber katıp bir-iki dakika kavurduktan sonra domatesi ilave edin. Domates yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz YÖREMCE PİLAVLIK BULGUR'u malzemenin üzerine katın. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
MALZEMELER
2 su bardağı YÖREMCE PİLAVLIK BULGUR
1 adet soğan
4 adet sivri biber
2 adet domates
2'şer çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ
3 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber
FIRINDA KURU FASULYE
Malzemeler
4 su bardağı YÖREMCE KURU FASULYE
400 gram kuşbaşı et
2 adet soğan
1 adet domates
1 adet kırmızı salçalık biber
4 adet sivri biber
2 diş sarmısak
1 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin
2 adet kurutulmuş acı kırmızı biber pulbiber
Yeteri kadar su
Tuz
YAPILIŞI
Akşamdan ıslattığınız YÖREMCE KURU FASULYE'yi haşlayıp güvece alın. Diğer taraftan, etleri bir tencereye alıp suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun. Daha sonra üzerine küp doğradığınız soğan, domates, kırmızı biber, sivri biber ve ikiye bölünmüş sarmısakları ekleyin. Soğanların rengi dönünce salçayı da ilave edip bir iki çevirin ve etli harcı güvece, fasulyelerin üzerine dökün. Tuz ve kurutulmuş acı biberi ilave edin. Güvecin kapağını kapatın ya da üzerini alüminyum folyo ile örtün. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında fasulyeler pişene kadar tutun. Sonra afiyetle yiyin.
PİDELİ YOĞURTLU KÖFTE
KÖFTELERI kızdırılmış sıvıyağda kızartıp kenara alın. Kuşbaşı doğranmış pideleri kaşık tereyağında kızartın. Servis tabağına önce pideleri üzerine köfteleri yerleştirin. Köftelerin üzerine çırpılmış BİRŞAH YARIM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞUT yayın. Üzeri için, domates salçasını bir tavaya alıp, su ile açın. 1-2 taşım kaynatıp yoğurdun üzerine gezdirin. 2 kaşık tereyağını eritip, salçanın üzerine gezdirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
Malzemeler
1 paket hazır Tekirdağ köfte
4 adet tırnak pide
3 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı BİRŞAH YARIM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞUT
Bir buçuk çorba kaşığı domates salçası
1 çay bardağı su
TUZLU KURABİYE
Yapılışı: ODA sıcaklığındaki margarin, yumurta, yoğurt, un ve SAMİRE TUZ'u bir kaseye alıp iyice yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İki elinizin arasında incelterek uzun şeritler yapın. Şeritlerin bir kısmının iki ucunu birleştirerek simit, bir kısmını da saç örgüsü şeklinde örün. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp susam, çörek otu ve haşhaş tohumu serpin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
Malzemeler
250 gram margarin
2 adet yumurta (birinin sarısını ayırın)
4 çorba kaşığı yoğurt
4.5 su bardağı un
Bir tutam SAMİRE TUZ
ÜZERİNE:
Susam,
çörekotu
Haşhaş tohumu
DİKKAT: Aromasının eksilmemesi için baharatları kullanacağınız zaman çekin. Baharatların aromasını korumak için pirinç veya taş havanda dövebilir, baharat değirmeninden geçirebilirsiniz. Kişniş gibi tane baharatların aromasını arttırmak için kısık ateşte biriki dakika kavurup daha sonra çekebilirsiniz. Fazla pişip kokularının değişmesini önlemek için baharatları yemeğe en baştan değil yemek yarı yarıya piştikten sonra ekleyin. Taze baharatların kararmasını önlemek için dolma harcı ve pilava taze baharat eklerken ocaktan alın ve ılındıktan sonra ilave edin. Büyük miktarlarda değil bekletmeden tüketebileceğiniz kadar baharat alın. Baharatları kapaklı cam veya teneke kutular içinde serin ve kuru bir yerde saklayın.
BULGUR PİLAVI
Yapılışı: Soğan ve biberleri temizleyip, ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Biber katıp bir-iki dakika kavurduktan sonra domatesi ilave edin. Domates yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz YÖREMCE PİLAVLIK BULGUR'u malzemenin üzerine katın. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
MALZEMELER
2 su bardağı YÖREMCE PİLAVLIK BULGUR
1 adet soğan
4 adet sivri biber
2 adet domates
2'şer çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ
3 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber
FIRINDA KURU FASULYE
Malzemeler
4 su bardağı YÖREMCE KURU FASULYE
400 gram kuşbaşı et
2 adet soğan
1 adet domates
1 adet kırmızı salçalık biber
4 adet sivri biber
2 diş sarmısak
1 çorba kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin
2 adet kurutulmuş acı kırmızı biber pulbiber
Yeteri kadar su
Tuz
YAPILIŞI
Akşamdan ıslattığınız YÖREMCE KURU FASULYE'yi haşlayıp güvece alın. Diğer taraftan, etleri bir tencereye alıp suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun. Daha sonra üzerine küp doğradığınız soğan, domates, kırmızı biber, sivri biber ve ikiye bölünmüş sarmısakları ekleyin. Soğanların rengi dönünce salçayı da ilave edip bir iki çevirin ve etli harcı güvece, fasulyelerin üzerine dökün. Tuz ve kurutulmuş acı biberi ilave edin. Güvecin kapağını kapatın ya da üzerini alüminyum folyo ile örtün. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında fasulyeler pişene kadar tutun. Sonra afiyetle yiyin.
PİDELİ YOĞURTLU KÖFTE
KÖFTELERI kızdırılmış sıvıyağda kızartıp kenara alın. Kuşbaşı doğranmış pideleri kaşık tereyağında kızartın. Servis tabağına önce pideleri üzerine köfteleri yerleştirin. Köftelerin üzerine çırpılmış BİRŞAH YARIM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞUT yayın. Üzeri için, domates salçasını bir tavaya alıp, su ile açın. 1-2 taşım kaynatıp yoğurdun üzerine gezdirin. 2 kaşık tereyağını eritip, salçanın üzerine gezdirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
Malzemeler
1 paket hazır Tekirdağ köfte
4 adet tırnak pide
3 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı BİRŞAH YARIM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞUT
Bir buçuk çorba kaşığı domates salçası
1 çay bardağı su
TUZLU KURABİYE
Yapılışı: ODA sıcaklığındaki margarin, yumurta, yoğurt, un ve SAMİRE TUZ'u bir kaseye alıp iyice yoğurun. Yarım saat dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İki elinizin arasında incelterek uzun şeritler yapın. Şeritlerin bir kısmının iki ucunu birleştirerek simit, bir kısmını da saç örgüsü şeklinde örün. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp susam, çörek otu ve haşhaş tohumu serpin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
Malzemeler
250 gram margarin
2 adet yumurta (birinin sarısını ayırın)
4 çorba kaşığı yoğurt
4.5 su bardağı un
Bir tutam SAMİRE TUZ
ÜZERİNE:
Susam,
çörekotu
Haşhaş tohumu