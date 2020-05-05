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    • Ramazan
    • 05.05.2020 Gazete
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    'yi konuşuyor! Obeziteye karşı ‘’yi geliştirdi...

    'nin çağın yaygın hastalığı obeziyete karşı geliştirdiği formülün başarısını konuşuyor. Almanya'nın Köln kentinde 24 yıldır yaşayan Doktor Fevzi Cebe geliştirdiği ve ""olarak adlandırdığı medikal bandajla 5-6 haftada obezite hastalarına kilolarının yüzde 10.6'sını verdirmeyi başardı. Cebe, Ekim 2020 de yapılması planlanan 'na davet edilen tek Türk doktoru oldu.

    Helal olsun Dr. Fevzi
    Almanya 'nin çağın yaygın hastalığı obeziyete karşı geliştirdiği formülün başarısını konuşuyor. 'nın Köln kentinde 24 yıldır yaşayan Doktor Fevzi Cebe geliştirdiği ve ""olarak adlandırdığı medikal bandajla 5-6 haftada obezite hastalarına kilolarının yüzde 10.6'sını verdirmeyi başardı. Cebe, Ekim 2020 de yapılması planlanan 'na davet edilen tek Türk doktoru oldu.



    Alman medyasının 'Nobellik bir aday' diye tanıttığı Dr. Fevzi Cebe, "EFE bandajı, kişinin karnını baskılıyor. Yani ameliyatla mideyi küçültmüş gibi oluyor. Yaptığımız denemelerde yüzde 100 başarı sağladık" dedi.

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