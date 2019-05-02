Fitre ve sadaka hakkında beklenen açıklama Ramazan Ayı'na kısa bir süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmıştı. Vatandaşlar Ramazan'a sayılı günler kala "2019 yılında fitre ve sadaka ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fitreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2019 YILINDA FİTRE VE SADAKA NE KADAR?

Bir yoksulun doyum miktarı olarak kabul edilen sadaka-i fıtır her yıl çeşitli ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu yıl için bir kişinin doyum miktarı olarak belirlenen rakam 23 TL olarak açıklandı. Yani sadaka-i fıtır, fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen miktarı ödemek isteyen kişiler günlük 23 TL ödeme yapacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN FİTRE AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk Lirası olduğunu söyledi. Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Erbaş, insanları ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Ramazanın, her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsim olduğunu anlatan Erbaş, "Ramazan, barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır." dedi.

Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.

FİTRE NEDİR?

Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamayacak durumda olan insanların Müslümanların ramazan ayında fakirlere verdikleri yardıma fıtır sadakası denir. Buna fitre de denilmektedir. İslam dinince zengin sayılan bütün Müslümanların, fıtır sadakalarını vermeleri vaciptir.