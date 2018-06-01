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Günün İftar Menüsü

Bugünün lezzetli mi lezzetli iftar menüsünü Takvim.com.tr olarak sizler için hazırladık...

Günün İftar Menüsü

Bugünün iftar menüsünün başlangıcında günün yorgunluğunu alacak, anadolunun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt çorbası bulunuyor. Hemen ardından ana yemek olarak kremalı tavuklu mantarlı güven ye yanında müceddere midenizi şenlendirecek. Finalde ise tatlı olarak nefis revani bulunuyor.

İşte detaylı tarifler;

  • 01 Haziran 2018, Cuma 14:04
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