Bugünün iftar menüsünün başlangıcında günün yorgunluğunu alacak, anadolunun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt çorbası bulunuyor. Hemen ardından ana yemek olarak kremalı tavuklu mantarlı güven ye yanında müceddere midenizi şenlendirecek. Finalde ise tatlı olarak nefis revani bulunuyor.
İşte detaylı tarifler;
Günün İftar Menüsü
Bugünün lezzetli mi lezzetli iftar menüsünü Takvim.com.tr olarak sizler için hazırladık...
Bugünün iftar menüsünün başlangıcında günün yorgunluğunu alacak, anadolunun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurt çorbası bulunuyor. Hemen ardından ana yemek olarak kremalı tavuklu mantarlı güven ye yanında müceddere midenizi şenlendirecek. Finalde ise tatlı olarak nefis revani bulunuyor.
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