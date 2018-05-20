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Günün İftar Menüsü

Ramazanda "İftarda ne pişirsem?" diye düşünmeyin. Takvim.com.tr olarak sizler için günün iftar menüsünü derledik...

Günün İftar Menüsü

Bugünkü iftar menümüzün başlangıcında üzerine çıtır ekmek ekleyerek servis edebileceğiniz ağızlara layık tarhana çorbası bulunuyor. Ana yemek olarak yöresel lezzetlerden biri olan tavuklu keşkek ile damağınız şenlenecek. Ana yemeğe eşlik edecek olan bakırda cevizli ve fındıklı cacık ile hem içiniz ferahlayacak hem mideniz bayram edecek. Finalde ise tatlıların vazgeçilmezi sütlü nuriye bulunuyor.

  • 20 Mayıs 2018, Pazar 15:59
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