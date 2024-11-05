Yüksek kolesterolün gizli uyarısı: Bu belirtilere mutlaka dikkat edin

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Kolesterol seviyelerinin yükselmesi vücutta önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kan damarlarında biriken kötü kolesterol, damar tıkanıklıklarına neden olarak kalp rahatsızlıkları ve inme gibi ciddi hastalıkları tetikleyebilir. Dr. Rahul Agrawal, "Yüksek kolesterol seviyeleri genellikle sessizdir ancak bazı fiziksel semptomlarla kendini gösterebilir" diyerek, yüksek kolesterolün vücutta oluşturduğu belirtilere dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Kolesterol Seviyelerinin Yükseldiğini Gösteren Belirti Kolesterol, vücuttaki seviyeleri dengede tutulmadığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir kan lipididir. Kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme gibi önemli rahatsızlıklarla ilişkilendirilen yüksek kolesterol, vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Uzmanlar, bazı durumlarda ellerde ve ayaklarda hissedilen semptomların kolesterol seviyelerindeki yükselmeye işaret edebileceğini belirtiyor.