Volkswagen Passat fiyatları yenilendi! Yeni Passat’ı gören resmen aşık oluyor



🔶 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance: 4.215.000 TL

🔶 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line: 4.240.000 TL

🔶 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 4.318.000 TL

VOLKSWAGEN ÖZELLİKLERİ Volkswagen'in gözbebeği sedan modeli Passat, yenilenen versiyonuyla otomobilseverlerin karşısına çıktı. Modern tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle donatılan Yeni Volkswagen Passat, sürücülere ve yolculara konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor. Özellikle şehir içi ve uzun yolculuklarda üstün performans sunan 1.5 litrelik güçlü motoru ve pürüzsüz vites geçişleriyle öne çıkan DSG şanzımanı, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor.

Passat'ın dış tasarımında ise dinamik çizgiler, aerodinamik yapı ve estetik detaylar göze çarpıyor. LED farlar ve stop lambaları gece sürüşlerinde sağladığı üstün görüş açısıyla güvenliği artırırken, iç mekanda sunulan geniş ve ferah alan, ergonomik koltuklar ve yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış lüks detaylar ise konforlu bir yolculuk vad ediyor.

Gelişmiş multimedya sistemi ve büyük dokunmatik ekranı ile sürücüler, sürüş esnasında hem eğlence hem de bilgiye kolay erişim imkanı buluyor. Ayrıca, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, acil frenleme asistanı gibi güvenlik donanımlarıyla donatılan Yeni Passat, sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.