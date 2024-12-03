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Toyota 2025 yılı personel alımı! Kadın ve erkek adaylara özel kontenjanlar! Beyaz yaka, mavi yaka, yeni mezun...

Türkiye’nin lider otomotiv markalarından biri olan Toyota, 2025 yılı için farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Üretimden kalite kontrolüne, mühendislikten bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunan Toyota, Sakarya ve Kocaeli bölgelerinde istihdam yaratmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:51 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:51
Toyota 2025 yılı personel alımı! Kadın ve erkek adaylara özel kontenjanlar! Beyaz yaka, mavi yaka, yeni mezun...

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Toyota, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor! Türkiye'deki fabrikalarında ve ofislerinde istihdam edilmek üzere çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyuran marka, mavi yakalı ve beyaz yakalı adaylar için birçok farklı kariyer fırsatı sunuyor.

Toyota, Türkiye'nin lider otomotiv firmalarından biri olarak 2025 yılı için çeşitli pozisyonlarda personel alımları gerçekleştireceğini duyurdu. Bakım Elemanı, Engelli Personel, ve Üretim Elemanı gibi pozisyonlarda yeni ekip üyeleri arayan Toyota, farklı şehirlerde fırsatlar sunarak hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı pozisyonlarda istihdam sağlamayı hedefliyor.

2025 YILI ALIM KONTENJANLARI

Toyota, Kariyer.net üzerinden yayımladığı duyuru ile farklı pozisyonlarda işe alımlar gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, 7 farklı iş ilanı ile onlarca personel alacak. Duyurulan pozisyonlar arasında şunlar yer alıyor:

Process Development Engineer

New Graduates (Yeni Mezunlar)

Bakım Elemanı

VPE (Vehicle Production Engineering)

Quality Assurance Engineer

Aday Mühendis Geliştirme Programı

HANGİ ŞEHİRLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Toyota, fabrikaları ve ofislerinin bulunduğu şehirlerde işe alım yapacağını belirtti. Ağırlıklı olarak şu şehirlerde alımlar gerçekleştirilecek:

Sakarya

Kocaeli

Düzce

POZİSYONLARA GÖRE ARANAN ŞARTLAR

Engelli Personel (İşitme Engelli):

Engellilik derecesi %40 ve üzerinde olmalı.

En az ortaöğretim mezunu olmak.

Vardiyalı çalışabilecek fiziksel uygunluk.

Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet etmek.

Üretim Elemanı

En az lise mezunu.

Vardiyalı çalışabilecek.

Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet etmek.

Bakım Elemanı

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokulu mezunu.

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Vardiyalı çalışma şartlarına uyum sağlayabilmek.

Toyota Bayan İşçi Alımları

Toyota, kadın istihdamına önem vererek cinsiyet ayrımı yapmaksızın pozisyonlar sunmaktadır. Özellikle üretim hattı ve kalite kontrol bölümlerinde bayan çalışanlar aktif rol üstlenmektedir. Şirket, kadın çalışanlar için özel programlar ve eğitimler düzenleyerek bu alandaki katkısını artırmayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ: TOYOTA İŞ BAŞVURU FORMU

Toyota'da çalışmak isteyen adaylar, başvurularını firmanın resmi web sitesi veya Kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru formunda aşağıdaki bilgiler talep edilmektedir:

Kişisel bilgiler

Eğitim durumu

Önceki iş deneyimleri

Pozisyon tercihi

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması, başvurunun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

BEYAZ YAKA POZİSYONLAR

Toyota, beyaz yakalı çalışanlar için de birçok fırsat sunmaktadır. Mühendislik, finans, yönetim, ve insan kaynakları gibi departmanlarda pozisyonlar bulunmaktadır. Başvurular firmanın resmi web sitesi veya LinkedIn üzerinden yapılabilir.

TOYOTA FABRİKASI İŞ BÖLÜMLERİ

Toyota fabrikasında farklı bölümlerde çalışma imkanı sunulmaktadır:

Üretim

Bakım

Kalite Kontrol

Lojistik

Mühendislik

İnsan Kaynakları

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Toyota fabrikasında çalışmak isteyenler için başvurular yıl boyunca açık kalacaktır. Başvuru yapmak için https://www.toyotatr.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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