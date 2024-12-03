Toyota 2025 yılı personel alımı! Kadın ve erkek adaylara özel kontenjanlar! Beyaz yaka, mavi yaka, yeni mezun...

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Toyota, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor! Türkiye'deki fabrikalarında ve ofislerinde istihdam edilmek üzere çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyuran marka, mavi yakalı ve beyaz yakalı adaylar için birçok farklı kariyer fırsatı sunuyor.

Toyota, Türkiye'nin lider otomotiv firmalarından biri olarak 2025 yılı için çeşitli pozisyonlarda personel alımları gerçekleştireceğini duyurdu. Bakım Elemanı, Engelli Personel, ve Üretim Elemanı gibi pozisyonlarda yeni ekip üyeleri arayan Toyota, farklı şehirlerde fırsatlar sunarak hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı pozisyonlarda istihdam sağlamayı hedefliyor. 2025 YILI ALIM KONTENJANLARI Toyota, Kariyer.net üzerinden yayımladığı duyuru ile farklı pozisyonlarda işe alımlar gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, 7 farklı iş ilanı ile onlarca personel alacak. Duyurulan pozisyonlar arasında şunlar yer alıyor: Process Development Engineer New Graduates (Yeni Mezunlar) Bakım Elemanı VPE (Vehicle Production Engineering) Quality Assurance Engineer Aday Mühendis Geliştirme Programı