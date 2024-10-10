SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

TMSF’den indirimli lüks araç satışı! Fiyatlar ortaya çıktı! Bentley, Mercedes ve Porsche...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç severleri yakından ilgilendiren bir ihale düzenleyecek. 7 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ihale kapsamında Bentley, Mercedes ve Porsche gibi lüks markalara ait araçlar satışa sunulacak. Daha önceki ihalelerde alıcı bulamayan araçlar ise indirimli fiyatlarla yeniden alıcıların beğenisine sunulacak. TMSF ayrıca, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak ihaleye dair bilgilerin yalnızca resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:23 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:23
TMSF’den indirimli lüks araç satışı! Fiyatlar ortaya çıktı! Bentley, Mercedes ve Porsche...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç meraklıları için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihale kapsamında, Bentley, Mercedes ve Porsche gibi markaların yer aldığı lüks otomobiller satışa çıkarılacak. İhalede daha önceki satışlarda alıcı bulamayan araçlar, indirimli fiyatlarla yeniden teklif edilecek.

Satış ilanları sayfasıSatış ilanları sayfası

Yeni Muhammen Bedeller Belirlendi

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, satışı gerçekleştirilecek araçlar için yeni muhammen bedeller belirlendi. Daha önce düzenlenen ihalelerde satılmayan araçlar, belirli oranlarda yapılan indirimlerle bu kez yeniden alıcılarla buluşturulacak. İhale, İstanbul Esentepe'de yer alan TMSF binasında yapılacak.

Satılan araba ilanlarıSatılan araba ilanları

Dolandırıcılara Karşı Uyarı

TMSF, lüks araçları daha uygun fiyatlarla temin edebileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı da vatandaşları uyardı. TMSF yetkilileri "Çantacı, aracı ve komisyoncu" gibi tanımlanan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, duyurusu yapılmadan çok düşük bedellerle araç alınmasının mümkün olmadığını hatırlattı. Vatandaşların, ihaleyle ilgili tüm bilgilere yalnızca TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekleri ifade edildi.

Teminat tutarlarıTeminat tutarları

Başka İhaleler de Düzenlenecek

Lüks araç ihalesi dışında, TMSF'nin internet sitesinde farklı araç satış ihalelerine dair duyurular da yer alıyor. İlgilenenlerin detaylı bilgiye TMSF'nin resmi web sayfası üzerinden erişebileceği belirtildi.

2024 yılının en memnun kalınan otomobilleri sıralandı! Listenin başında %93 ile o marka var2024 yılının en memnun kalınan otomobilleri sıralandı! Listenin başında %93 ile o marka var
2024 yılının en memnun kalınan otomobilleri sıralandı! Listenin başında %93 ile o marka var

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’ta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama
İsrailli bakan Bezalel Smotrich’in Şam’a kadar uzanan Yahudi devleti hayali | Takvim günler önce yazdı... Esad’ı bekleyen tehlike
ÖZEL | Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!
Cem Garipoğlu’nun kemikleri yeniden mezara konuldu... Annesi Tülay Makbule Garipoğlu böyle görüntülendi
Mourinho istedi girişimler başladı! Fenerbahçe’den Manchester United’ın yıldızına kanca
Iğdır’da terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama
Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı
Tiran’a Osmanlı imzası: Balkanlar’ın en büyüğü açılıyor! Başkan Erdoğan 10 bin kişilik Namazgah Cami açılışına katılıyor
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi
MSB’den tahliye açıklaması! Adı insan kaçakçılığına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbeleri söküldü
Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108’i mercek altına aldı... Arşivden çıkan Danıştay 10 takozu
Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası! 2. Batshuayi vakası
SON DAKİKA