TMSF’den indirimli lüks araç satışı! Fiyatlar ortaya çıktı! Bentley, Mercedes ve Porsche...

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç meraklıları için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihale kapsamında, Bentley, Mercedes ve Porsche gibi markaların yer aldığı lüks otomobiller satışa çıkarılacak. İhalede daha önceki satışlarda alıcı bulamayan araçlar, indirimli fiyatlarla yeniden teklif edilecek.

Satış ilanları sayfası Yeni Muhammen Bedeller Belirlendi TMSF'den yapılan açıklamaya göre, satışı gerçekleştirilecek araçlar için yeni muhammen bedeller belirlendi. Daha önce düzenlenen ihalelerde satılmayan araçlar, belirli oranlarda yapılan indirimlerle bu kez yeniden alıcılarla buluşturulacak. İhale, İstanbul Esentepe'de yer alan TMSF binasında yapılacak.