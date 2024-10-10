TMSF’den indirimli lüks araç satışı! Fiyatlar ortaya çıktı! Bentley, Mercedes ve Porsche...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araç meraklıları için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihale kapsamında, Bentley, Mercedes ve Porsche gibi markaların yer aldığı lüks otomobiller satışa çıkarılacak. İhalede daha önceki satışlarda alıcı bulamayan araçlar, indirimli fiyatlarla yeniden teklif edilecek.
Satış ilanları sayfası
Yeni Muhammen Bedeller Belirlendi
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, satışı gerçekleştirilecek araçlar için yeni muhammen bedeller belirlendi. Daha önce düzenlenen ihalelerde satılmayan araçlar, belirli oranlarda yapılan indirimlerle bu kez yeniden alıcılarla buluşturulacak. İhale, İstanbul Esentepe'de yer alan TMSF binasında yapılacak.
Satılan araba ilanları
Dolandırıcılara Karşı Uyarı
TMSF, lüks araçları daha uygun fiyatlarla temin edebileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı da vatandaşları uyardı. TMSF yetkilileri "Çantacı, aracı ve komisyoncu" gibi tanımlanan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, duyurusu yapılmadan çok düşük bedellerle araç alınmasının mümkün olmadığını hatırlattı. Vatandaşların, ihaleyle ilgili tüm bilgilere yalnızca TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekleri ifade edildi.