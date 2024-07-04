Renault, otomobil dünyasında dengeleri değiştirecek yeni modeli Clio Cross'un fiyatını açıkladı. Piyasadaki en uygun fiyatlı SUV olma iddiasıyla gelen Clio Cross, Fiat Egea Cross 'a doğrudan rakip olacak. Hem güçlü hem de ekonomik bir sürüş deneyimi sunan bu model, güvenlik donanımları ve geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor. Modern ve şık tasarımıyla Clio Cross, şehir içi kullanım için mükemmel bir seçenek sunarken, uygun fiyatı ile de büyük bir ilgi topluyor. Renault'nun bu hamlesi, otomobil severler arasında büyük merak uyandırdı!

RENAULT CLİO CROSS'UN ÖZELLİKLERİ

Fiyat: Renault Clio Cross, piyasada Fiat Egea Cross'a doğrudan rakip olacak ve ondan daha uygun bir fiyatla satılması planlanıyor. Böylece açık ara en ucuz SUV olarak dikkat çekecek.

Clio Cross'un piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmadı. Ancak modelin ön plana aldığı en büyük kriteri fiyatı olacak. Bu anlamda Clio modelinden farkı olmayacak.