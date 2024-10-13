Opel’in SUV amiral gemisi Grandland o tarihte Türkiye’ye geliyor

Hibrit Motor Seçeneği

Elektrikli versiyonun yanı sıra, hibrit motor seçeneği de sunulacak olan yeni Grandland, 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve 28 HP'lik elektrikli motorla kombine edilen 48V Mild-Hybrid teknolojisini barındırıyor. Bu hibrit sistem, hem yakıt tasarrufu sağlarken hem de şehir içi sürüşlerde daha çevreci bir performans sunuyor.

Yeni Grandland, Opel'in "Greenovation" anlayışını yansıtarak geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanılarak tasarlanmış. İç mekanda genişlik ve konforu ön planda tutan model, 16 inçlik merkezi ekran ve yüksek teknolojiyle donatılmış sürüş destek sistemleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Intelli-Lux Pixel HD aydınlatma teknolojisi gibi yenilikçi özelliklerle gece sürüşlerinde üstün görüş sağlayan sistem de dikkat çeken detaylar arasında.