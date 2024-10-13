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Opel’in SUV amiral gemisi Grandland o tarihte Türkiye'ye geliyor

Opel'in SUV segmentindeki amiral gemisi Grandland, Türkiye yollarında. Güçlü tasarımı, modern teknolojileri ve üstün sürüş deneyimi ile dikkat çeken Grandland, otomobil tutkunlarının yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor. Opel'in yeni SUV'si, hem konfor hem de performans arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 18:40
Opel’in SUV amiral gemisi Grandland o tarihte Türkiye’ye geliyor

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Opel'in SUV ailesinin en güçlü modeli olan Grandland, Türkiye'de satışa çıkıyor. Dinamik dış tasarımı ve ileri teknolojik donanımları ile göz kamaştıran Grandland, şehiriçi sürüş keyfi ve uzun yol konforunu bir arada sunuyor. Türkiye'deki otomobil severler için yeni bir alternatif olan Grandland, SUV segmentine güçlü bir giriş yapıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Yeni Opel Grandland Türkiye Yollarına Çıkıyor

Opel'in SUV segmentindeki yeni amiral gemisi Grandland, Ocak 2025'te Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Alman otomobil üreticisi Opel, yeni nesil Grandland'i hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle sunarak kullanıcılarına geniş bir tercih yelpazesi sağlıyor.

582 Kilometre Menzil

Tamamen elektrikli versiyonu ile dikkat çeken Yeni Opel Grandland, 82 kWh kapasiteli bataryası sayesinde yaklaşık 582 kilometre menzil sunarken, 213 HP gücündeki motoruyla 9 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu versiyon, çevreci ve uzun menzilli sürüşler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın %80'ine 30 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılabiliyor.

Opel’in SUV amiral gemisi Grandland o tarihte Türkiye’ye geliyor

Hibrit Motor Seçeneği

Elektrikli versiyonun yanı sıra, hibrit motor seçeneği de sunulacak olan yeni Grandland, 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve 28 HP'lik elektrikli motorla kombine edilen 48V Mild-Hybrid teknolojisini barındırıyor. Bu hibrit sistem, hem yakıt tasarrufu sağlarken hem de şehir içi sürüşlerde daha çevreci bir performans sunuyor.

Yeni Grandland, Opel'in "Greenovation" anlayışını yansıtarak geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanılarak tasarlanmış. İç mekanda genişlik ve konforu ön planda tutan model, 16 inçlik merkezi ekran ve yüksek teknolojiyle donatılmış sürüş destek sistemleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Intelli-Lux Pixel HD aydınlatma teknolojisi gibi yenilikçi özelliklerle gece sürüşlerinde üstün görüş sağlayan sistem de dikkat çeken detaylar arasında.

Yeni Opel Grandland, Ocak 2025'ten itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

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