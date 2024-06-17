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Ne Fiat ne Toyota! Dünyanın en çok satan otomobili açıklandı! Bu listeyi gören gözlerine inanamıyor

Son dakika haberine göre, dünyada en çok satan araçlar listesinde zirve değişti. Uzun süredir listenin zirvesinde bulunan Toyota'nın liderliği sona erdi. Yeni lider hangi marka ve model olduğu henüz açıklanmadı, ancak otomotiv dünyasında büyük bir değişim yaşandığı belirtiliyor. Bu gelişme, küresel otomotiv endüstrisi üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 17:29 Güncelleme 17 Haziran 2024, 17:29
Ne Fiat ne Toyota! Dünyanın en çok satan otomobili açıklandı! Bu listeyi gören gözlerine inanamıyor

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Uzun süredir dünyada en çok satan araçlar listesinin zirvesinde yer alan Toyota'nın liderliği sona erdi. İşte detaylar...

Tesla'nın Model Y, 2023 yılında dünya genelinde 1 milyon 223 bin adet satış yaparak en çok satan araç oldu. Bu rakam, Toyota'nın RAV4 modelinin 1 milyon 75 bin adetlik satışını geride bıraktı. Bu gelişmeyle birlikte, Tesla otomotiv endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Toyota ise en çok satan 10 araç listesinde 5 modelle yer alıyor: RAV4, Corolla, Corolla Cross, Camry ve Hilux. Geniş ürün yelpazesi ve sağlamlığıyla bilinen Toyota, çeşitli tüketici ihtiyaçlarını karşılamada başarısını sürdürüyor. Ancak Tesla'nın teknolojik yenilikleri ve büyüme stratejileri, şirketi en üst sıralara taşıyan faktörler arasında öne çıkıyor.

Otomotiv endüstrisi, pandeminin etkilerinin azalması ve toparlanmanın devam etmesiyle birlikte 2023 yılında da büyüme kaydetti. Toplamda 78 milyondan fazla araç satışı gerçekleşirken, Toyota ve Tesla gibi öncü markaların performansı sektörün geleceği üzerinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ

🔶 Tesla Model Y - 1,223,000 adet

🔶 Toyota RAV4 - 1,075,000 adet

🔶 Toyota Corolla

🔶 Toyota Corolla Cross

🔶 Toyota Camry

🔶 Toyota Hilux

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