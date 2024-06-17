Ne Fiat ne Toyota! Dünyanın en çok satan otomobili açıklandı! Bu listeyi gören gözlerine inanamıyor

Tesla'nın Model Y, 2023 yılında dünya genelinde 1 milyon 223 bin adet satış yaparak en çok satan araç oldu. Bu rakam, Toyota'nın RAV4 modelinin 1 milyon 75 bin adetlik satışını geride bıraktı. Bu gelişmeyle birlikte, Tesla otomotiv endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.