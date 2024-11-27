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Hyundai en sevilen modelinde indirim başlattı! Yeni yıla 1 ay kala fiyatı dibe düştü

Otomotiv sektöründe dikkat çeken kampanyalarıyla bilinen Hyundai, popüler modeli i10 için Kasım ayına özel indirimlerle sürpriz yaptı. Özellikle bütçe dostu bir araç arayanlar için cazip hale gelen bu kampanya, şehir içi kullanımda pratiklik ve düşük yakıt tüketimi arayanlar için ideal bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:17
Hyundai en sevilen modelinde indirim başlattı! Yeni yıla 1 ay kala fiyatı dibe düştü

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Otomotiv sektöründe rekabet giderek artarken Hyundai, Kasım ayına özel kampanyasıyla dikkat çekiyor. Türkiye pazarında büyük bir ilgi gören Hyundai, popüler A sınıfı hatchback modeli i10'un fiyatlarını düşürerek tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Hyundai i10'un Özellikleri ve Güncel Fiyat Listesi

Hyundai i10, küçük ve pratik bir otomobil arayanlar için hem şehir içi hem de şehirlerarası kullanıma uygun kompakt bir seçenek sunuyor. Düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyatıyla öne çıkan model, özellikle genç sürücüler ve ilk otomobilini almayı planlayanlar için ideal bir tercih.

Hyundai i10'un giriş seviyesi modeli, manuel şanzıman ve 1.2 litrelik benzinli motoruyla 79 beygir güç üretiyor. Bu modelin güncel fiyatı ise sadece 920.000 TL. Fiyat aralığındaki diğer versiyonlar ise şu şekilde...

1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT: 965.000 TL

1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT: 995.000 TL

1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT: 1.062.000 TL

Neden Hyundai i10?

Kompakt yapısıyla park sorununa çözüm sunan Hyundai i10, bütçe dostu fiyat politikasıyla da A sınıfı otomobil segmentinde iddialı bir konuma sahip. Hyundai'nin bu kampanyası, yalnızca ekonomik bir seçenek arayanları değil, aynı zamanda tasarrufu ön planda tutan sürücüleri de hedefliyor.

Hyundai'nin Rekabetçi Hamlesi

Hyundai, bu fiyat indirimiyle satışlarını artırmayı ve sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Kasım ayına özel olarak duyurulan bu kampanya, sınırlı bir süre için geçerli olduğundan otomobil almayı düşünenlerin acele etmesi gerekiyor.

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