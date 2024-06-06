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HAZİRAN ayı 0 otomobil fiyatları! Listeler güncellendi! Model model yeni ücretler sıralandı

Haziran ayı itibarıyla sıfır araba fiyatlarında çeşitli markalar ve modellerde önemli değişiklikler yaşandı. Togg, Fiat, Volkswagen, Dacia, Citroen, Nissan, Peugeot, Renault, Ford, Hyundai ve Kia gibi popüler markaların fiyat listelerini sizler için derledik. İşte Haziran 2024 sıfır otomobil fiyat listeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 20:54 Güncelleme 06 Haziran 2024, 20:54
HAZİRAN ayı 0 otomobil fiyatları! Listeler güncellendi! Model model yeni ücretler sıralandı

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Haziran ayıyla birlikte otomotiv dünyasında heyecan verici bir döneme giriş yapıldı. Türkiye'nin önde gelen otomobil markaları, sıfır araç fiyatlarında çeşitli güncellemeler ve değişiklikler gerçekleştirdi. İşte Haziran 2024 otomobil fiyatları...

TOGG

🚗 Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL
🚙 Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL
🚙 Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL

DACIA

🚗 Dacia Sandero Stepway: 1.066.000 TL
🚙 Dacia Duster: 1.177.900 TL
🚙 Dacia Jogger: 1.240.000 TL
🚗 Dacia Spring: 885.000 TL

HYUNDAI

🚗 Hyundai i10: 835.000 TL
🚗 Hyundai i20: 895.000 TL
🚗 Hyundai Elentra: 1.475.000 TL
🚗 Hyundai i20 N: 1.595.000 TL
🚗 Hyundai Bayon: 1.030.000 TL
🚙 Hyundai Kona: 1.677.074 TL
🚙 Hyundai Yeni Tucson: 1.820.000 TL
🚙 Hyundai Ioniq 5: 1.649.000 TL
🚙 Hyundai Ioniq 6: 1.765.000 TL

CITROEN

🚗 Citroen C3: 890.000 TL
🚙 Citroen C3 Aircross SUV: 1.149.000 TL
🚗 Citroen C4: 1.302.000 TL
🚙 Citroen Elektrikli e-C4: 1.329.000 TL
🚙 Citroen C5 Aircross SUV: 1.740.000 TL


TOYOTA

🚗 Toyota Corolla: 1.346.500 TL
🚙 Toyota Corolla Hybrid: 1.637.000 TL
🚙 Toyota Corolla Cross Hybrid: 1.926.500 TL

OPEL

🚗 Opel Corsa: 995.900 TL
🚙 Opel Corsa Elektrik: 1.340.900 TL
🚗 Opel Astra: 1.365.000 TL
🚗 Opel Crossland: 1.099.900 TL
🚙 Opel Mokka: 1.392.000 TL
🚙 Opel Mokka Elektrik: 1.553.900 TL
🚙 Opel Grandland: 1.907.900 TL
🚙 Opel Astra Elektrik: 1.715.900 TL

NISSAN

🚙 Nissan Qashqai: 1.770.800 TL
🚙 Nissan Qashqai e-POWER: 2.138.500 TL
🚙 Nissan X-Trail: 2.549.500 TL
🚙 Nissan X-Trail e-4ORCE: 3.019.000 TL
🚗 Nissan Juke: 1.509.900 TL

PEUGEOT

🚗 Peugeot 208: 1.223.000 TL
🚗 Peugeot 308: 1.524.000 TL
🚙 Peugeot 2008: 1.580.000 TL
🚗 Peugeot 408: 1.864.000 TL
🚙 Peugeot 3008: 1.920.000 TL
🚙 Peugeot 508: 2.045.000 TL
🚙 Peugeot 5008: 2.323.000 TL

HONDA

🚗 Honda Jazz e:HEV: 1.479.000 TL
🚗 Honda City: 1.030.000 TL
🚗 Honda Civic: 1.715.000 TL
🚗 Honda Type-R: 4.172.000 TL
🚗 Honda Accord: 2.152.000 TL
🚙 Honda CR-V: 2.160.000 TL

SKODA

🚗 Skoda Fabia: 1.329.900 TL
🚗 Skoda Scala: 1.439.900 TL
🚗 Skoda Superb: 1.950.000 TL
🚙 Skoda Kamiq: 1.539.900 TL
🚙 Skoda Karoq: 2.009.900 TL
🚙 Skoda Kodiaq: 2.679.900 TL

VOLKSWAGEN

🚗 Volkswagen Polo: 1.109.000 TL
🚙 Volkswagen T-Cross: 1.493.000 TL
🚗 Volkswagen Taigo: 1.420.000 TL
🚗 Volkswagen Golf: 1.374.000 TL
🚙 Volkswagen Tiguan: 2.004.000 TL
🚙 Volkswagen Passat: 2.433.000 TL
🚙 Volkswagen Passat Variant: 2.112.000 TL

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