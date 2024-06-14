Fiyatı gören bayilere akın etti! Ford, Honda ve Skoda gemileri yaktı: Egea’dan ve Dacia Duster’dan daha ucuz!

Türkiye otomobil pazarında 2024 model yılı araçların fiyatları ve donanım seviyeleri büyük bir rekabet içerisinde. Özellikle Fiat Egea Sedan, Ford Focus ve Honda HR-V modelleri, üstün özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haberimizde, tüketicilere hitap eden bu popüler modellerin öne çıkan özelliklerini ve güncel fiyatlarını detaylıca ele alacağız.

Fiat Egea Sedan 2024

Fiat Egea Sedan, 2024 model yılı için dört farklı donanım paketi sunarak geniş bir kitleye hitap ediyor: Easy, Urban, Lounge ve Limited. Özellikle 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 1.007.900 TL kampanyalı fiyatıyla ekonomik ve çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor.