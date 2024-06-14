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Fiyatı gören bayilere akın etti! Ford, Honda ve Skoda gemileri yaktı: Egea'dan ve Dacia Duster'dan daha ucuz!

Otomobil almayı düşünen tüketiciler için Skoda Kamiq, Ford Focus, Fiat Egea ve Honda HR-V modelleri, geniş donanım seçenekleri ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor. Türkiye'deki otomobil severler, bu modelleri yakından inceleyerek ihtiyaçlarına en uygun seçeneği belirleyebilirler. Her üç marka da Türkiye pazarında etkin bir şekilde yer almayı sürdürüyor ve müşteri memnuniyetini artırmak için çeşitli kampanyalar sunuyor. Bu rekabetçi ortam, hem fiyatlar hem de ürün kalitesi açısından tüketicilere avantajlar sağlıyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 11:46 Güncelleme 14 Haziran 2024, 11:46
Fiyatı gören bayilere akın etti! Ford, Honda ve Skoda gemileri yaktı: Egea’dan ve Dacia Duster’dan daha ucuz!

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Türkiye otomobil pazarında 2024 model yılı araçların fiyatları ve donanım seviyeleri büyük bir rekabet içerisinde. Özellikle Fiat Egea Sedan, Ford Focus ve Honda HR-V modelleri, üstün özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haberimizde, tüketicilere hitap eden bu popüler modellerin öne çıkan özelliklerini ve güncel fiyatlarını detaylıca ele alacağız.

Fiat Egea Sedan 2024

Fiat Egea Sedan, 2024 model yılı için dört farklı donanım paketi sunarak geniş bir kitleye hitap ediyor: Easy, Urban, Lounge ve Limited. Özellikle 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 1.007.900 TL kampanyalı fiyatıyla ekonomik ve çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Ford Focus 2024

Ford, 2024 model yılı için Focus modelini benzinli ve dizel seçeneklerle sunuyor. Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.542.800 TL başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. Hatchback modellerde ise, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium gibi üst düzey donanımlar dikkat çekiyor.

Honda HR-V

Honda'nın HR-V modeli, hibrit motor seçeneği ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Özellikle HR-V eSUV modelinde yapılan 140.000 TL'lik indirim, bu modeli Dacia Duster gibi rakiplerinden daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Honda City modeli de benzinli seçeneklerde 1.030.000 TL gibi cazip bir kampanyalı fiyatla sunuluyor.

Skoda Kamiq: Dacia Duster'dan Daha Uygun Fiyatla Lüks ve Konfor

Skoda Kamiq, Türkiye pazarında SUV segmentinde öne çıkıyor. 2024 model yılı için Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri arasında en uygun fiyatlı seçenek olan Kamiq, özellikle 1.0 Elite TSI 115 PS DSG versiyonuyla 1.539.900 TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu fiyat, bazı Dacia Duster versiyonlarından daha uygun olmasıyla öne çıkıyor.

Bu modellerin sunduğu çeşitlilik, Türkiye otomobil pazarında müşteri tercihlerini şekillendiriyor. Özellikle çevreci motor seçenekleri ve donanım paketleriyle öne çıkan bu modeller, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal filo sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Yüksek yakıt verimliliği ve gelişmiş güvenlik özellikleri, bu modellerin tercih edilme nedenleri arasında.

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